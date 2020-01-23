Обычно его хранят в хлебницах из металла, пластика или дерева. Здесь нужно учитывать специфику каждого материала. Например, дерево требует периодической очистки, чтобы оно не отсырело, пластик недолговечен и быстро приходит в негодность.

Для хранения без холодильника лучше выбирать металлические хлебницы. Они теплопроводны и не портят вкус продуктов. Либо можно приобрести варианты из бересты или можжевельника. Кроме того, что эти растения являются природными антисептиками, они еще и очень вкусно пахнут, создавая уютную атмосферу на кухне.

При соблюдении всех правил мучные изделия будут свежими около недели.

Не храни рядом пшеничный и ржаной. Если у тебя только одна секция в хлебнице, то лучше завернуть продукты в пакет, чтобы буханки из ржи не «делились» своей влажностью с остальными.

Старайся каждый день очищать место хранения от крошек, чтобы не распространять бактерии. Генеральную уборку стоит проводить вообще каждую неделю. Во время нее нужно все помыть и высушить, чтобы не скапливалась грязь.

Кроме хлебницы можно использовать обычные целлофановые пакеты. Сделай в них отверстия, чтобы буханка «дышала», и 5 дней она будет сохранять свежесть.

Если ты готовишь булки дома сама, то продлить их срок годности поможет хранение в кастрюле с крышкой. Просто кинь в нее кусочек яблока вместе с хлебом — оно отрегулирует влажность.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Бывают разные ситуации, в которых это просто необходимо. Польза и вред очевидны: мы «выигрываем» время, но теряем вкус.

Например, если ты купила большое количество хлеба к празднику или впрок, то для тебя актуален поставленный выше вопрос. Холодильник может стать отличным решением, особенно летом. Но подходить к этому нужно с умом, в противном случае мучное может заветриться или заплесневеть еще быстрее, чем это бы произошло на открытом воздухе при комнатной температуре.

При правильном хранении буханки могут находиться три недели в холодильнике, а в морозилке — около месяца. Притом лучше помещать на холод именно свежую выпечку.

Почему нельзя хранить в холодильнике хлеб, который ты только что испекла или купила горячим? От теплой выпечки поднимается пар, который охлаждается и оседает конденсатом на упаковке или пакете. Это отличное место для развития плесени.

Также не нужно помещать в холодильник только начинающий плесневеть батон, потому что высокая влажность только усугубит процесс.

Кроме того, нужно помнить, что хлеб впитывает окружающие запахи. Лучше всего выбрать отдельный контейнер, который используется, например, под овощи.

Как правильно хранить хлеб в холодильнике

Конечно, нельзя просто без упаковки положить хлеб на полку — он быстро заплесневеет. Чтобы продукт долго не портился, нужно соблюдать определенные условия.