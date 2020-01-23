Кровать напротив зеркала, сухие цветы в спальне и еще три способа испортить энергетику дома

Энергетика дома напрямую зависит от того, насколько в нем чисто. Есть как минимум три веские причины сделать уборку прямо сейчас.
Не откладывайте такие важные дела на потом, поскольку чем дольше вы тянете с ними, тем больше вероятность попасть в неприятную ситуацию.
Сухие цветы
Многие женщины любят получать в подарок букеты. Но потом им жалко выбрасывать засохшие цветы на помойку, поэтому они сохраняют их на гораздо больший срок, нежели отведено им природой. Даже если они все равно красивы, их энергетика постепенно становится негативной.
Согласно законам биоэнергетики, любые старые вещи, которые потеряли свой прежний цвет и утратили былую красоту, лучше убирать из дома. Конечно, есть некоторые исключения — например, одежда. Не каждый может позволить себе выбрасывать ее, как только она теряет товарный внешний вид. Но в целом если что-то приходит в негодность, от этого нужно избавляться. Цветы — источник позитива и благоприятной энергии, но когда они вянут, то начинают впитывать в себя позитивную энергию. Постепенно их знак меняется с плюса на минус. Опаснее всего держать их в спальне, так как это место отвечает за здоровье людей и за личную жизнь. Обладательнице изобилия засушенных цветов могут сниться плохие сны, может появиться тревога и страхи, ссоры в семье. Выход: фотографировать дорогие сердцу букеты на память, а когда они потеряли жизненную силу, отпускать подарок из дома.
Неправильно поставленные зеркала
Нежелательно также спать напротив зеркала. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не проводить много времени перед этим предметом, если вы, конечно, не наводите красоту перед важным мероприятием, где хочется выглядеть на все сто. Если вы все же должны спать перед зеркалом, например, в отеле или в гостях, то примите меры. Чтобы не забыть о приятном сне и хорошем самочувствии, создайте между вами и зеркалом преграду: поставьте стул, чемодан, на худой конец, положите между постелью и зеркалом полотенце или сумочку. Тогда зеркало не будет впитывать в себя ваши силы и не сможет спутать вам все карты, порождая хаос в сознании.
Сломанные настенные часы
Вообще, любые сломанные механизмы и электронные приборы — это источники негативной энергии застоя, но со сломанными часами история отдельная. Они символизируют саму жизнь и ее равномерное течение. Если с ними что-то не так, то жизнь становится гораздо менее приятной. Появляются неудачи, болезни, неуверенность, причем не у одного человека, а у всех домочадцев сразу.
Если часы нельзя починить, то лучше выбросить их. То же самое касается и наручных часов. Таким предметам не место в доме. Особенно опасно, когда часы падают и разбиваются. В таком случае нужно поблагодарить их за службу, но все же отправить на заслуженный отдых, не оттягивая прощание.
Подарки от неприятных людей
Также к таким вещам можно отнести предметы, принадлежавшие усопшим людям: фотографии, часы, кошельки, одежду. Отправить такие вещи в мусорное ведро сможет не каждый. Не нужно выбрасывать все: что-то можно раздать на благотворительность, что-то — оставить на память. Фотографии можно поместить в памятные рамки.
Старые календари
Календарь, как и часы — это символ времени. Старые и никому не нужные календари необходимо подвергать утилизации как можно скорее. Как только начался новый год, лучше сразу выбрасывать старый календарь.
Считается, что старые календари очень негативно влияют на денежную удачу, на творческие способности и настроение в целом. Они создают энергетическую привязку к прошлому. Двигаться вперед, пребывая в старом году, будет трудно. Время не стоит на месте, поэтому важно продолжать идти в прямом направлении, избавляясь от застоя.