Кровать напротив зеркала, сухие цветы в спальне и еще три способа испортить энергетику дома

Не откладывайте такие важные дела на потом, поскольку чем дольше вы тянете с ними, тем больше вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Сухие цветы

Многие женщины любят получать в подарок букеты. Но потом им жалко выбрасывать засохшие цветы на помойку, поэтому они сохраняют их на гораздо больший срок, нежели отведено им природой. Даже если они все равно красивы, их энергетика постепенно становится негативной.

Согласно законам биоэнергетики, любые старые вещи, которые потеряли свой прежний цвет и утратили былую красоту, лучше убирать из дома. Конечно, есть некоторые исключения — например, одежда. Не каждый может позволить себе выбрасывать ее, как только она теряет товарный внешний вид. Но в целом если что-то приходит в негодность, от этого нужно избавляться. Цветы — источник позитива и благоприятной энергии, но когда они вянут, то начинают впитывать в себя позитивную энергию. Постепенно их знак меняется с плюса на минус. Опаснее всего держать их в спальне, так как это место отвечает за здоровье людей и за личную жизнь. Обладательнице изобилия засушенных цветов могут сниться плохие сны, может появиться тревога и страхи, ссоры в семье. Выход: фотографировать дорогие сердцу букеты на память, а когда они потеряли жизненную силу, отпускать подарок из дома.

Неправильно поставленные зеркала

Зеркала рекомендуется не ставить друг напротив друга. Дело в том, что они являются сильным источником необузданной и мощной энергетики. Если два зеркала стоят друг напротив друга, то это создает энергетические зоны повышенной интенсивности, где может концентрироваться в больших количествах негатив. Недаром в черной магии считается, что два зеркала, стоящие друг напротив друга, создают портал в иные миры.

Нежелательно также спать напротив зеркала. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не проводить много времени перед этим предметом, если вы, конечно, не наводите красоту перед важным мероприятием, где хочется выглядеть на все сто. Если вы все же должны спать перед зеркалом, например, в отеле или в гостях, то примите меры. Чтобы не забыть о приятном сне и хорошем самочувствии, создайте между вами и зеркалом преграду: поставьте стул, чемодан, на худой конец, положите между постелью и зеркалом полотенце или сумочку. Тогда зеркало не будет впитывать в себя ваши силы и не сможет спутать вам все карты, порождая хаос в сознании.

Сломанные настенные часы