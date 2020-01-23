Чт, 23.01.2020

Как приготовить самое вкусное песочное печенье

Печенье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок", пишет Сегодня.

Песочное печенье

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

502 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана сахара
  • 1 яйцо
  • 150 г размягченного маргарина или масла
  • Щепотка соли
  • 1/3 ч. л. соды
  • 2,5 стакана муки

Способ приготовления:

  1. Сахар растереть с яйцом, добавить маргарин, соль и соду, перемешать.
  2. Всыпать просеянную муку и замесить тесто.
  3. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной около 1 см и вырезать печенье при помощи рюмки, стакана или формочек.
  4. Выпекать в духовке, разогретой до 180°С, до золотистого цвета, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Секреты приготовления песочного теста

  • Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.
  • Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.
  • Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.
  • В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.
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