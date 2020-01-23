Пять сочетаний в одежде, от которых всех уже тошнит

Велосипедки + пиджак в мужском стиле

Это сочетание уже полностью исчерпало себя. Да, оно выглядит круто и подходит многим девушкам, но всякая уникальность потеряна. Тренды очень быстро набирают популярность и также быстро ее теряют и превращаются в антитренды. Поэтому, чтобы не сливаться с толпой, предлагаем заменить велосипедки на удлиненные кожаные, хлопковые или льняные шорты. Или можно поменять пиджак в мужском стиле на удлиненную рубашку свободного кроя с пестрым принтом.

Картуз + пальто или костюм

Картуз, или кепи, стал головным убором номер один в гардеробах многих девушек. Но именно это и сыграло с ним злую шутку: картузов стало слишком много. Очень много. Чаще всего девушки носят этот вид фуражек с брючными костюмами, пиджаками, пальто и бушлатами, чтобы создать образ в стиле милитари. Мы предлагаем хотя бы ненадолго отложить их в самый дальний угол шкафа и примерить кожаные береты или широкие повязки на голову.

Укороченный топ + юбка-карандаш из трикотажа

Эти трикотажные костюмы стали очень популярны около двух лет назад благодаря Ким Кардашян. Все девушки одна за другой принялись копировать стиль звезды, а у окружающих появились сомнения в собственном психическом здоровье, потому как казалось, что город захватила толпа клонов в трикотажных комплектах. Кроме того, подобные юбки и топы хорошо сидят не на каждой фигуре и чаще всего обнажают все недостатки. Лучше выбрать комплект слегка свободного кроя из более плотных и структурированных тканей.

Любой образ со шляпой

Казалось бы, шляпы — классика. Они делают любой наряд более элегантным, солидным и модным. Однако большинство придерживается другого мнения. Здесь тот же случай, что и с картузами: просто в один момент шляпы начали носить все и со всем. Неважно, подходит аксессуар к тому или иному аутфиту, или нет — надо надевать. Если не хочешь сливаться с однородной массой шляпников, то присмотрись к беретам, панамкам или шапкам крупной вязки.

Две сумки одновременно