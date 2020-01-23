И даже борщ не сварит: семь имен женщин, из которых получаются плохие хозяйки

Раиса

Властная женщина, которая не терпит возражений и непослушания. Даже мелкие конфликты и неурядицы, могут вызвать у нее агрессию. Из Раис получаются суровые руководители, специалисты мужских профессий и сотрудницы силовых структур. Семья для Раис вторична, главное — работа.

Лариса

Эмоциональная и неуравновешенная. Часто бывает неудовлетворена жизнью и обижена на на весь мир. Она словно притягивает проблемы, которые не в силах разрешить сама, и сваливает все на своих близких. Частые депрессии, тревожность и слезливость заметно усложняют жизнь ее семьи.

Алла

Всегда самолюбива и напориста, что помогает ей добиваться успеха, но не способствует крепким взаимоотношениям с мужчинами. Она чрезмерно требовательна и строга и считает себя подарком судьбы для любого мужчины. Ее высокомерие мешает строить личную жизнь, а корысть разрушает уже сложившееся отношения. До борща дело даже не доходит.

Инна

Обладает вздорным, буйным и сложным характером. Эмоциональная и взбалмошная, страшно ревнивая. Может перевернуть тарелку супа прямо на мужа, если ей что-то вдруг не понравится. Часто превращает семейную жизнь в детективное расследование с необоснованными подозрениями и скандалами.

Переходя от истерик к бойкоту, она сама провоцирует мужчин на расставание. Не делая выводов, в новых отношениях повторяет старые ошибки, что неминуемо ведет к разводам.

Тамара

Даже если у нее нет незаурядных способностей, эта женщина ведет себя так, будто она коронованная особа. Глядя на всех свысока, она требует восхищения и поклонения и разрывает всяческое общение с мужчинами за любой малейший проступок. Бытовые занятия и работа, не связанная с почестями и большими деньгами, ее не интересует. Она рвется к славе и власти, часто оставаясь одинокой и озлобленной.

Эльвира

Страсть к блеску, легкой жизни и любвеобильность толкает Эльвиру на легкомысленные поступки и случайные связи. Желание купаться в роскоши и пользоваться чужими благами заставляет ее вступать в отношения со статусными, но нелюбимыми мужчинами. Все деньги и время Эльвира посвящает себе, своей внешности и нисколько не желает заниматься детьми и домом.

Кира