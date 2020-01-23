Эта дверь открывается раз в 1000 лет! Впереди уникальный день для всех женщин

Второе февраля 2020 года — 02.02.2020 — будет, по словам нумерологов, поистине магическим днём для всех женщин. Такое сочетание цифр выпадает раз в тысячелетие, поэтому не упустите шанс воспользоваться магией чисел и изменить жизнь в лучшую сторону.

2 февраля будет насыщено энергией Юпитера. Это сильный день и для мужчин, но именно женщинам будет дарована возможность творить чудеса. Главное — воспользоваться моментом и провести его правильно.

Даже если сейчас вас одолевает апатия, а силы на нуле, скоро всё изменится. Не бойтесь перемен!

Мужская энергия царила слишком долго. Сейчас всё начинает меняться в пользу женской энергии, и мир начинает двигаться туда, куда захочет женщина.

Как правильно провести этот день?

В первую очередь 2 февраля следует загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Представляйте их сбывшимися, погружайтесь в свои ощущения, получайте наслаждения от них.

Обязательно простите обидчиков и отпустите людей, которые хотят уйти. Вам сейчас не нужно ничего лишнего. Поставьте себя во главу угла — сейчас важнее никого нет.

Отпустите весь негатив. Будьте искренни в своих намерениях: прощение должно идти от души.

В этот день ни в коем случае нельзя предаваться зависти, ругаться и соперничать. Помогайте, поддерживайте, творите и дарите добро. Если это выше ваших сил — уходите, избегайте, не вмешивайтесь.