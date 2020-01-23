Елена Захарова кормит двухлетнюю дочь грудью

Напомним, что в 2010 году она вышла замуж за бизнесмена Сергея Мамонтова. У них родилась дочка Анна-Мария, которая серьезно заболела и умерла, когда ей было всего восемь месяцев. Это была страшная трагедия для актрисы, она развелась с мужем и долгие годы пыталась оправиться от случившегося.

Вторая беременность стала для Захаровой настоящим чудом, так что она до последнего скрывала беременность. Несмотря на то, что с момента рождения дочери прошло уже два года, Захарова до сих пор скрывает ее имя, а также не говорит, от кого именно она родила малышку.

Я не понимаю, зачем это нужно. Это же дети, это святое. Я до сих пор доченьку грудью кормлю. Мне кажется, что это не страшно. Она и сейчас рядом, ждет меня в машине,

– призналась актриса в эфире шоу Аллы Довлатовой на «Русском Радио».

Елена не хочет расставаться с дочерью и поэтому старается ее брать на все рабочие встречи и съемки, чтобы малышка всегда была рядом.

Она иногда присутствует на моих спектаклях. Недавно даже выходила на сцену, но я попросила зрителей не снимать. Любит танцевать и вообще растет очень артистичной,