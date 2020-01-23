Десять принципов интуитивного питания, которые помогут похудеть легко

Принцип первый: перестройте образ мыслей

Перестаньте надеяться на то, что существует какая-то чудодейственная диета, которая поможет вам быстро и легко убрать лишний вес. Поймите, что любая система четких норм и ограничений, сулящая положительные результаты, — это обман. Не надо надеяться на очередную волшебную таблетку. Опираясь на чужие стандарты, вы теряете связь с самой собой и со своим врожденным чутьем.

Если вы часто соблюдаете диеты, то организм, чувствуя угрозу, начинает медленнее расходовать энергию, получаемую при употреблении пищи. Замедляется обмен веществ, лишний жир сохраняется уже на более длительный срок. Учащаются приступы сильнейшего аппетита, неизбежно ведущие к перееданию.

В области чувств и ощущений постепенно образуются «помехи», не позволяющие полноценно воспринимать естественные сигналы своего тела. В результате у человека пропадает способность распознавать чувство насыщения.

Если авторы какой-нибудь диеты говорят, что вы не должны есть сладкое или мучное, значит, их система питания учит вас враждовать со своим организмом. Хотеть конфету или печенье — это обычное, вполне естественное желание. Борьба с подобными желаниями приведет к не менее естественному внутреннему сопротивлению, которое проявится в форме неумолимо усиливающегося аппетита и учащающихся срывов.

Принцип второй: относитесь к голоду с вниманием

Если человек игнорирует естественное ощущение голода и, согласно каким-либо правилам, продолжает есть только в определенное время дня, то это рано или поздно приводит, к ослаблению связи человека с его природным чутьем. А некоторые люди доводят себя диетами до такого состояния, что вообще перестают распознавать сигналы голода, как слабые, так и сильные.

Итак, вам необходимо обратить особое внимание на сигналы своего организма. Одним из важнейших сигналов является чувство голода. Если игнорировать его и не давать своему телу энергию тогда, когда возникает естественная потребность в ней, то тело будет находиться в состоянии «повышенной тревожности», то есть замедлит обмен веществ, чтобы сократить затраты энергии на свою жизнедеятельность, и начнет вырабатывать большое количество веществ, вызывающих сильную тягу к пище.

Во время каждого приема пищи спрашивайте себя: «Действительно ли я сейчас хочу есть? Насколько сильное чувство голода я испытываю в данный момент?»

Принцип третий: «подружитесь» с едой!

Если вы намеренно не употребляете в пищу какой-то определенный продукт или блюдо, со временем вы все острее будете ощущать себя обделенным и, как следствие, несчастливым. А это может повлечь за собой периодическое усиление аппетита и склонность к обжорству.