Десять принципов интуитивного питания, которые помогут похудеть легко

Если вся ваша жизнь превратилась в отчаянную борьбу с лишними килограммами, эта программа — для вас. Она поможет вам помириться с едой, навсегда забыть о диетах и вернуть в свою жизнь удовольствие от еды, советует «Домашний Очаг».
Принцип первый: перестройте образ мыслей
Перестаньте надеяться на то, что существует какая-то чудодейственная диета, которая поможет вам быстро и легко убрать лишний вес. Поймите, что любая система четких норм и ограничений, сулящая положительные результаты, — это обман. Не надо надеяться на очередную волшебную таблетку. Опираясь на чужие стандарты, вы теряете связь с самой собой и со своим врожденным чутьем.
Если вы часто соблюдаете диеты, то организм, чувствуя угрозу, начинает медленнее расходовать энергию, получаемую при употреблении пищи. Замедляется обмен веществ, лишний жир сохраняется уже на более длительный срок. Учащаются приступы сильнейшего аппетита, неизбежно ведущие к перееданию.
В области чувств и ощущений постепенно образуются «помехи», не позволяющие полноценно воспринимать естественные сигналы своего тела. В результате у человека пропадает способность распознавать чувство насыщения.
Если авторы какой-нибудь диеты говорят, что вы не должны есть сладкое или мучное, значит, их система питания учит вас враждовать со своим организмом. Хотеть конфету или печенье — это обычное, вполне естественное желание. Борьба с подобными желаниями приведет к не менее естественному внутреннему сопротивлению, которое проявится в форме неумолимо усиливающегося аппетита и учащающихся срывов.
Если человек игнорирует естественное ощущение голода и, согласно каким-либо правилам, продолжает есть только в определенное время дня, то это рано или поздно приводит, к ослаблению связи человека с его природным чутьем. А некоторые люди доводят себя диетами до такого состояния, что вообще перестают распознавать сигналы голода, как слабые, так и сильные.
Итак, вам необходимо обратить особое внимание на сигналы своего организма. Одним из важнейших сигналов является чувство голода. Если игнорировать его и не давать своему телу энергию тогда, когда возникает естественная потребность в ней, то тело будет находиться в состоянии «повышенной тревожности», то есть замедлит обмен веществ, чтобы сократить затраты энергии на свою жизнедеятельность, и начнет вырабатывать большое количество веществ, вызывающих сильную тягу к пище.
Если вы намеренно не употребляете в пищу какой-то определенный продукт или блюдо, со временем вы все острее будете ощущать себя обделенным и, как следствие, несчастливым. А это может повлечь за собой периодическое усиление аппетита и склонность к обжорству.
Рекомендуем вам прекратить делить пищу на правильную и неправильную. Не существует таких продуктов или блюд, употребление которых обязательно заставит ваше тело сбросить или набрать килограммы. Также советуем вам постепенно разрешать себе есть то, что вы действительно хотите. Да, именно так: ешьте то, что вы действительно хотите в данный конкретный момент. И перестаньте устраивать периоды искупления в виде разгрузочных дней, когда вы якобы приводите характер своего питания в порядок. Такие сделки со своим организмом не проходят без негативных последствий.
Принцип четвертый: скажите «нет» стереотипам о «правильных» и «неправильных» продуктах
Когда вы встаете утром на весы и они показывают, что ваш организм потерял полкилограмма, вы выставляете себе оценку «хорошо». Если же вес чуть-чуть увеличился, вы говорите: «Это очень плохо». Зачастую соблюдение какой-нибудь теории правильного питания заключено в жесткие рамки известного принципа «все или ничего». Такое мышление порождает и соответствующее пищевое по‑ведение, то есть ваша жизнь делится на противоположные по своему характеру периоды. То вы едите все подряд, то вообще голодаете. То постоянно употребляете только сладкое и жареное, то напрочь забываете о подобной пище. То завтракаете, обедаете и ужинаете все время вместе с друзьями, то вдруг погружаетесь в какой-то особый режим питания и начинаете скрывать от всех свои новые правила и предпочтения, боясь совершить ошибку под влиянием окружающих.
Принцип пятый: следите за чувством насыщения.
Большая часть сторонников диет, с которыми нам довелось работать, руководствовались стандартом: прием пищи считается оконченным, только когда тарелка пуста. Разумеется, такая строгость исключает нормальное восприятие сигналов насыщения. И все же доедать все до последнего кусочка стремились и стремятся огромное количество борцов с килограммами.
Принцип шестой: ешьте с удовольствием
Проблема большинства худеющих заключается в том, что они выработали такое множество трюков, позволяющих избежать приема пищи, что теперь уже не знают, что им хочется съесть! Они сосредоточены на любых аспектах потребления пищи, кроме того, что происходит прямо здесь и сейчас. Они сетуют о прошлом и беспокоятся о будущем (что я буду есть, как я сброшу эти калории), но очень редко уделяют внимание реальному опыту поглощения пищи. И поэтому они не ощущают вкуса — не пережевывают и не смакуют еду. Искусству потребления пищи им приходится учиться практически заново, с азов.
Принцип седьмой: научитесь управлять эмоциями без помощи еды
Найдите способы успокоения и решения проблем без помощи еды. На протяжение жизни все мы испытываем такие эмоции, как тревожность, одиночество, скука и гнев. У каждого собственный триггер, и у каждого собственные пути умиротворения. Едой никакой из этих эмоций не поможешь. Еда может успокоить на короткое время, отвлечь от боли, даже притупить ее за счет пищевого похмелья. Но еда не решит проблему.
Так, подросток, пришедший из школы, усаживаются с едой перед компьютером: пока они едят, можно законно отлынивать от уроков. Другие используют еду, чтобы отвлечь себя от одиночества, страха и тревоги. Поскольку испытывать чувства двадцать четыре часа в сутки невыносимо, разрешите себе время от вре-мени передышку от них. Решительно настройтесь отвлечь себя эмоционально здоровым способом. Попробуйте что-нибудь из этого списка: почитайте увлекательную книгу, посмотрите новый фильм, поговорите по телефону, поставьте музыку и потанцуйте, соберите паззл, ложитесь спать
Принцип восьмой: относитесь к своему телу с любовью и уважением
Человек с сорок первым размером ноги не станет реально рассчитывать, что нога ужмется до тридцать девятого. Также бессмысленно ожидать подобного от размеров тела. Трудно отказаться от диетического менталитета, если вы привыкли нереалистично и излишне критично относишься к форме своего тела.
Но пока вы воюете с собственным телом, трудно примириться с собой и с едой. Зациклившись на ненависти к своему телу, слишком легко отказывать себе в хорошем, дожидаясь, пока вы «придете в форму». «Я пойду в спортзал, когда похудею на 10 кг». «Я поеду в отпуск, когда не стыдно будет выйти на пляж». «Я начну встречаться с друзьями, когда хотя бы немного похудею» И жизнь в эти периоды пустеет. Но чтобы жизнь стала приятной и интересной, не надо сначала похудеть. На самом деле процесс начинается ровно с обратного! Если вы готовы сделать похудение вторичной целью, а уважение к своему телу — первичной, то это поможет вам двигаться вперед.
Принцип девятый: упражнения — почувствуйте разницу
Если вы начали программу упражнений одновременно с диетой, то, скорее всего, у вас был недобор энергии (калорий). В этом случае упражнения не приносят бодрости, не говоря уже о веселье. Они становятся тяжелым трудом, чистой каторгой, а причина — в недостатке углеводов.
Как тренироваться с удовольствием? Забудьте о рекордах и калориях. Просто двигайтесь, переключите внимание на ощущения, проследите, как вы себя чувствуете во время занятий, после них и в течение дня. Вы стали спокойнее? У вас прибавилось сил? Если вы занимаетесь по утрам, помогает ли это вам проснуться или, наоборот, утомляет? Спите ли вы крепче и просыпаетесь ли более энергичной?
Сделайте упражнения веселыми
Занимайтесь только тем, что нравится. Может, стоит заняться командными видами спорта типа волейбола, баскетбола или тенниса. Занимайтесь разным — не обязательно посвящать жизнь только одному виду спорта. Внося разнообразие, вы тем самым снижаете риск травм и увеличиваете фактор наслаждения. Если занимаетесь дома на стационарных тренажерах, включите любимое телешоу или фильм.
Принцип десятый: здоровый взгляд на понятие «здоровое питание»
Помните: чтобы быть здоровой, не обязательно питаться безупречно. Не случится с вами ни внезапного дефицита питательных веществ, ни резкого набора веса от одного перекуса, одной трапезы, одного дня еды. Значение имеет то, что вы едите постоянно в течение длительного времени — считается прогресс, а не безупречность.
Обратите внимание на то, как к еде относятся во Франции. Именно там, по статистике, в разы меньше полных людей, чем в других странах Европы. У французов еда считается одним из удовольствий жизни, а не ядом. Еда не отвратительна, напротив, это нечто, что достойно почтения. Возможно, именно поэтому те, кто съездил во Францию еще до перехода на интуитивное питание, описывают, как обнаружили, насколько наслаждаются процессом поглощения пищи и как им понравилось есть, не тревожась.