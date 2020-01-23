ТОП-3 знаков Зодиака мужчин, которые не хотят жениться

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых из числа мужчин выступают по жизни заядлыми холостяками, пишет портал Uznayvse.ru. Эти вольные птицы считают брак клеткой и всеми способами избегают свадьбы. По словам экспертов, от ЗАГСа как от чумы бегут три знака.

Близнецы

Мужчины-Близнецы любят вращаться в женском кругу и играть с чувствами. Умелые обольстители избегают ситуации, когда сама женщина завладеет их сердцем. Как говорят астрологи, Близнецы женятся в позднем возрасте. Сначала им нужно «нагуляться», попробовать жизнь на вкус. Они созревают для брака и стабильной семьи ближе к 40 годам.

Стрелец

Эти мужчины могут обходить ЗАГС стороной даже в зрелом возрасте. Свободолюбивые Стрельцы не любят ограничений, к каким относится штамп в паспорте. Они могут и не пускаться во все тяжкие, но сам факт осознания свободы для них притягателен. В отличие от Близнецов, представители этого огненного знака не ищут множества побед в личной жизни и могут быть верны единственной женщине. Однако становиться перед ней на колени не спешат. К алтарю они пойдут только в крайнем случае или с той женщиной, которая полностью примет их свободу и взгляды.

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