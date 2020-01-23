ТОП-3 знаков Зодиака мужчин, которые не хотят жениться

Астрологи назвали заядлых холостяков по знакам зодиака, которые всеми способами избегают свадьбы.
Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых из числа мужчин выступают по жизни заядлыми холостяками, пишет портал Uznayvse.ru. Эти вольные птицы считают брак клеткой и всеми способами избегают свадьбы. По словам экспертов, от ЗАГСа как от чумы бегут три знака.
Близнецы
Мужчины-Близнецы любят вращаться в женском кругу и играть с чувствами. Умелые обольстители избегают ситуации, когда сама женщина завладеет их сердцем. Как говорят астрологи, Близнецы женятся в позднем возрасте. Сначала им нужно «нагуляться», попробовать жизнь на вкус. Они созревают для брака и стабильной семьи ближе к 40 годам.
Стрелец
Эти мужчины могут обходить ЗАГС стороной даже в зрелом возрасте. Свободолюбивые Стрельцы не любят ограничений, к каким относится штамп в паспорте. Они могут и не пускаться во все тяжкие, но сам факт осознания свободы для них притягателен. В отличие от Близнецов, представители этого огненного знака не ищут множества побед в личной жизни и могут быть верны единственной женщине. Однако становиться перед ней на колени не спешат. К алтарю они пойдут только в крайнем случае или с той женщиной, которая полностью примет их свободу и взгляды.
Водолей
Мужчины-Водолеи свободолюбивы не меньше. Они ценят свободу превыше всего и не хотят ее лишаться. Представители этого знака способны на преданную любовь, нежность, заботу об избраннице. Но брак для них сродни табу. Водолеи женятся либо из-за рождения детей, либо в зрелости, чтобы не потерять любимого человека. Ведь далеко не каждая женщина согласится на многолетнее сожительство.