Лучшие любовники по знаку Зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Знак Зодиака во многом определяет характер своих представителей, а вместе с тем — и его сексуальный темперамент и предпочтения в постели. Издание Cosmopolitan опубликовало астрологические подсказки, которые помогут составить представление о том, чего ждать от мужчины, когда дело дойдет до интима.

Мужчины-Овны склонны к хвастовству — они обязательно расскажут вам о высоком уровне сексуальных навыков едва ли не в первые пять минут знакомства. Но, как правило, такие заявления имеют под собой веские основания. В интимной сфере Овны динамичны, импульсивны и стремятся к разнообразию. При этом представители знака, определяя границы дозволенного, ориентируются на сказанное партнершей, так что в их присутствии лучше не отпускать легкомысленные шуточки на «взрослые» темы.

Тельцы воспринимают секс как естественную потребность организма — и ждать ее реализации долго они не готовы. При этом завоевывать женщину они предпочитают поэтапно. Но в силу собственной нетерпеливости стараются пройти все этапы стремительно. Примечательно, что за внешне пренебрежительным отношением к сексу Тельцы трепетно относятся к женщине и испытывают искреннюю привязанность к партнерше. В постели эти мужчины не слишком притязательны и будут вполне удовлетворены нехитрыми, можно сказать, классическими действиями.

Близнецы очаровывают беседой — они увлечены собеседницей и стремятся говорить с ней на любую тему. А вот в постели эти мужчины обычно занимают позицию зрителя. Близнецы отдают предпочтение экспериментам с третьим партнером, утехам перед зеркалом и записи домашних видео.

Самыми чувственными любовниками обычно становятся Раки. Во главу угла они ставят свою женщину, следя за тем, чтобы она получала максимальное удовольствие во время секса. Однако этим мужчины-Раки не ограничиваются и стараются создать комфортную атмосферу для девушки как до, так и после интимной близости.

А вот наибольшими эгоистами чаще всего оказываются Львы. Они очаровываются не женщиной, а тем, как она смотрится рядом с ними. В постели Львы ультимативны: либо они доминируют, а партнерша безропотно соглашается на любые утехи, либо секса не будет вообще. Будьте готовы к близости с элементами связывания и, возможно, принуждения.

Девы ухаживают за женщиной, ухаживая за собой. Они искренне убеждены, что их идеальный внешний вид и безупречные манеры — это то, без чего на них не обратит внимание ни одна дама. В постели эти мужчины обычно довольно консервативны. Но, несмотря на то, что традиционных утех им действительно вполне достаточно, они обладают богатой сексуальной фантазией, которую не против пустить вход. Просто для этого им нужно проникнуться к партнерше глубоким доверием, чтобы рискнуть открыться.