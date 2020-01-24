Женский гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

Женщина-Лев

Львиц ждет отличная неделя, чтобы прислушиваться к близким и внимать советам. Однако есть опасность обжечься в общении с нечестными людьми. Астрологи советуют с осторожностью принимать помощь окружающих и доверять свои секреты только проверенным временем людям, тогда все начинания приобретут положительный заряд и завершатся успехом. И еще: если давно откладывалось какое-то трудновыполнимое дело — пришло время к нему возвратиться. На этой неделе обязательно найдутся помощники, которые выполнят большую часть работы за Львиц.

Женщина-Дева

Звезды советуют Девам брать быка за рога и смело идти к намеченным целям. Не лишним будет запрограммировать свое сознание на успех и завести февральский календарь исполнения желаний, чтобы не только не сбиться с толку, но и воодушевляться на новые победы. Придерживаясь этих рекомендаций, можно рассчитывать на удачную реализацию всех планов, намеченных на эту неделю и следующий месяц. Девы, которые решат бросить дела на середине и поддаться течению, скорее всего, упустят выгодные перспективы и пополнят ряды аутсайдеров.

Женщина-Весы

На этой неделе занятия любимым делом, праздное времяпрепровождение и отдых потянут женщин-Весов к себе. Кнопка «пауза» сейчас будет очень полезной. Астрологи советуют дать себе время для размышлений, созерцания жизни и правильных выводов. Судьбоносные решения лучше отложить на потом: так получится избежать неоправданных рисков, да и дела не дадут сбой. Рассчитывать на благосклонность звезд не стоит, период чреват нестабильностью и дополнительными трудностями, поэтому лучше выждать, чтобы на следующей неделе сделать решающий, главный рывок вперед.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам на этой неделе следует внимательно следить за мыслями, словами и поступками. Принимая то или иное решение, важно помнить не только о себе, но и не забывать об окружающих. Азарт и жажда победы может слишком увлечь Скорпионов. Но прелесть победы не в ней самой, а в приложенных усилиях, поэтому не желательно идти по головам ради достижения успеха. В противном случае придется сыграть с огнем и, вполне вероятно, принять поражение, понести убытки.

Женщина-Стрелец

Стрельцам захочется строить воздушные замки и предаваться мечтам, но на рубеже января и февраля пора приземлиться. Вероятно, ожидания и иллюзии настолько огромны, что отказаться от них будет трудно, но сделать это необходимо, в первую очередь, чтобы посмотреть на происходящее под иным углом и сменить стратегию действий. Стоит подготовиться и к тому, что такое положение вещей вызовет внутренний конфликт, но не нужно торопиться выступать критиком и судить себя. Ситуация «между двух огней» будет сложной, но многообещающей, и в итоге поможет прийти к гармонии.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога астрологи советуют привнести в жизнь больше активности. Не стоит лукавить, особенно перед собой. Внутренняя гармония и гигиена сознания на этой неделе — лучшие помощники в достижении целей. Пришло время действовать в своих интересах и не идти на поводу у окружающих, однако сделать это рекомендуется максимально корректно, без конфликтов и резких упреков. Вообще весь межличностный негатив желательно свести к минимуму, чтобы не терять энергетику в скандалах или уступках.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям, согласно астрологическому прогнозу, желательно носить с собой визитки и активно продвигать себя — наступает идеальное время для деловых и романтических знакомств. Окружение пополнится полезными людьми, даже если не прилагать к этому особых усилий, но все же астрологи советуют стать активнее в социальной жизни. Именно люди помогут перевернуть страницу жизни: любой, даже самый незначительный совет может обернуться возможностью, которая станет началом чего-то нового и захватывающего.

Женщина-Рыбы