Женский гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

Наступающая неделя станет переходной: первый месяц года остается позади, а значит, пришло время подвести итоги и в случае необходимости сменить правила игры. Астрологи расскажут, к чему готовиться на границе января и февраля и как достичь успеха.
Неделя обещает быть мягкой, легкой и по-зимнему волшебной, но рассчитывать на удачу не стоит. Нас ждет период, когда предстоит больше работать на перспективу, а не на сиюминутный результат. Астрологи сообщают, что сейчас очень важно не дать рутине поглотить свое настроение и творческий подход к делам. Если начать автоматически выполнять привычные жизненные роли, то можно ненадолго выпасть из реальности и запутаться в деструктивных мыслях, что не будет способствовать поискам себя. Важный противовес этому — позитивное мышление, нестандартный подход к делам и подсказки Вселенной.
Женщина-Овен
Звезды советуют женщинам-Овнам уверенной походкой продолжать движение к собственным целям. Но если вдруг появятся какие-то сомнения, стоит остановиться и взвесить все риски. Анализ происходящего и правильные вопросы к себе помогут вырвать победу из лап поражения. Собственное развитие, личные желания и баланс сейчас в приоритете. Саморазвитие астрологи рекомендуют не ограничивать духовными практиками на один вечер или прослушиваем очередного совета. Только активные действия и полученные результаты промотивируют на дальнейшие свершения.
Женщина-Телец
На этой неделе Тельцам астрологи советуют максимально разнообразить повседневность и серость будней: рутина затормозит все инициативы и амбиции. Начало нового месяца — это время перемен, поэтому многие рисковые шаги и трудновыполнимые цели могут принести желаемый результат. В течение недели свежие идеи рекомендуется подкреплять действиями, а на выходных быть осторожнее с решениями и формулировками: есть риск переоценить свои возможности и сойти с верного пути. Благо, допущенную ошибку будет проще исправить, но лучше не искушать судьбу зря.
Весь январь женщины-Близнецы рисовали карты желаний, строили планы и составляли списки самых важных дел. А сейчас наконец пришло время воплотить в жизнь все свои идеи, даже самые необычные. Начинать стоит с самого понедельника: сейчас ни к чему ждать нового месяца и отходить от расписания. Самое главное — не наступать на любимые грабли, а продумывать свои действия на несколько ходов вперед. По прогнозу, в окружении есть те, кто ведет двойную игру, и на этой неделе тайное станет явным. Подсказка придет с самой неожиданной стороны, поэтому стоит быть бдительнее и смотреть по сторонам.
Женщина-Рак
Перед женщинами-Раками на этой неделе откроются новые дороги, поэтому многие представительницы этого знака могут столкнуться с необходимостью выбрать дальнейший путь. Вероятны колебания на любовном фронте, а также перспективные, но связанные со сложностями новые возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют подготовиться взвешивать все «плюсы» и «минусы», полагаясь на внутренние ощущения. Лишний раз переживать астрологи не советуют: достаточно разложить все по полочкам и вынести рациональные вердикты происходящему. А если Раков начнут одолевать сомнения, можно взять на вооружение пять полезных техник и вернуться к делам с новым взглядом на вещи.
Женщина-Лев
Львиц ждет отличная неделя, чтобы прислушиваться к близким и внимать советам. Однако есть опасность обжечься в общении с нечестными людьми. Астрологи советуют с осторожностью принимать помощь окружающих и доверять свои секреты только проверенным временем людям, тогда все начинания приобретут положительный заряд и завершатся успехом. И еще: если давно откладывалось какое-то трудновыполнимое дело — пришло время к нему возвратиться. На этой неделе обязательно найдутся помощники, которые выполнят большую часть работы за Львиц.
Звезды советуют Девам брать быка за рога и смело идти к намеченным целям. Не лишним будет запрограммировать свое сознание на успех и завести февральский календарь исполнения желаний, чтобы не только не сбиться с толку, но и воодушевляться на новые победы. Придерживаясь этих рекомендаций, можно рассчитывать на удачную реализацию всех планов, намеченных на эту неделю и следующий месяц. Девы, которые решат бросить дела на середине и поддаться течению, скорее всего, упустят выгодные перспективы и пополнят ряды аутсайдеров.
Женщина-Весы
На этой неделе занятия любимым делом, праздное времяпрепровождение и отдых потянут женщин-Весов к себе. Кнопка «пауза» сейчас будет очень полезной. Астрологи советуют дать себе время для размышлений, созерцания жизни и правильных выводов. Судьбоносные решения лучше отложить на потом: так получится избежать неоправданных рисков, да и дела не дадут сбой. Рассчитывать на благосклонность звезд не стоит, период чреват нестабильностью и дополнительными трудностями, поэтому лучше выждать, чтобы на следующей неделе сделать решающий, главный рывок вперед.
Женщина-Скорпион
Женщинам-Скорпионам на этой неделе следует внимательно следить за мыслями, словами и поступками. Принимая то или иное решение, важно помнить не только о себе, но и не забывать об окружающих. Азарт и жажда победы может слишком увлечь Скорпионов. Но прелесть победы не в ней самой, а в приложенных усилиях, поэтому не желательно идти по головам ради достижения успеха. В противном случае придется сыграть с огнем и, вполне вероятно, принять поражение, понести убытки.
Женщина-Стрелец
Стрельцам захочется строить воздушные замки и предаваться мечтам, но на рубеже января и февраля пора приземлиться. Вероятно, ожидания и иллюзии настолько огромны, что отказаться от них будет трудно, но сделать это необходимо, в первую очередь, чтобы посмотреть на происходящее под иным углом и сменить стратегию действий. Стоит подготовиться и к тому, что такое положение вещей вызовет внутренний конфликт, но не нужно торопиться выступать критиком и судить себя. Ситуация «между двух огней» будет сложной, но многообещающей, и в итоге поможет прийти к гармонии.
Представительницам Козерога астрологи советуют привнести в жизнь больше активности. Не стоит лукавить, особенно перед собой. Внутренняя гармония и гигиена сознания на этой неделе — лучшие помощники в достижении целей. Пришло время действовать в своих интересах и не идти на поводу у окружающих, однако сделать это рекомендуется максимально корректно, без конфликтов и резких упреков. Вообще весь межличностный негатив желательно свести к минимуму, чтобы не терять энергетику в скандалах или уступках.
Женщина-Водолей
Женщинам-Водолеям, согласно астрологическому прогнозу, желательно носить с собой визитки и активно продвигать себя — наступает идеальное время для деловых и романтических знакомств. Окружение пополнится полезными людьми, даже если не прилагать к этому особых усилий, но все же астрологи советуют стать активнее в социальной жизни. Именно люди помогут перевернуть страницу жизни: любой, даже самый незначительный совет может обернуться возможностью, которая станет началом чего-то нового и захватывающего.
Женщина-Рыбы
Женщинам-Рыбам на этой неделе нужно полагаться только на себя и свои силы. Астрологи говорят, что уверенность в себе поможет совладать с любыми преградами, возникающими на пути к желаемому. А вот если вера начнет угасать, то и успех сойдет на нет. Особое внимание потребует сфера личных отношений. Вероятны сюрпризы, особенно в начале февраля, связанные с неожиданными звонками и судьбоносными встречами. Не стоит бежать от судьбы: звезды советуют брать быка за рога при первой же возможности.