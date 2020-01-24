«Ментальность бытовой проститутки»: Лариса Гузеева обидела невесту на телешоу

60-летняя Лариса Гузеева снова проявила характер. Телеведущая обрушилась с критикой на героиню передачи «Давай поженимся!».
В новом выпуске шоу женихом стал 32-летний Иван. Владелец завода металлоконструкции заявил, что ищет не ревнивую спутницу жизни и не обратит внимание на девушку с «перекаченными губами», рассказывает Cosmo.
К разочарованию героя, одна из невест, 22-летняя Алена, как раз была обладательницей таких губ. Девушка также гордится своей силиконовой грудью третьего размера. Блондинка сказала, что не работает, и мечтает, чтобы любимый мужчина подарил ей собственный бизнес. Она также предупредила, что в браке не собирается вести домашнее хозяйство, готовить и убирать квартиру.
Когда невеста ушла за кулисы готовить сюрприз для жениха, ведущие стали ее обсуждать. Сваха Роза Сябитова пожалела девушку, а Гузеева заявила, что совсем ей не сочувствует.
«Мне жалко мальчиков, которые клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия всё», — возмутилась артистка.