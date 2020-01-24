«Ментальность бытовой проститутки»: Лариса Гузеева обидела невесту на телешоу

В новом выпуске шоу женихом стал 32-летний Иван. Владелец завода металлоконструкции заявил, что ищет не ревнивую спутницу жизни и не обратит внимание на девушку с «перекаченными губами», рассказывает Cosmo.

К разочарованию героя, одна из невест, 22-летняя Алена, как раз была обладательницей таких губ. Девушка также гордится своей силиконовой грудью третьего размера. Блондинка сказала, что не работает, и мечтает, чтобы любимый мужчина подарил ей собственный бизнес. Она также предупредила, что в браке не собирается вести домашнее хозяйство, готовить и убирать квартиру.

Алена не скрывает, что увеличила грудь Кадр из видео

Образ жизни Алены возмутил ведущую Ларису Гузееву. «С чего вдруг такие запросы? У вас ментальность девушки 1992 года, а сейчас всё по‑другому. Мужчины любят работающих женщин. Раньше девушки действительно мечтали о такой безбедной жизни без работы. Сейчас — это отстой просто! Может, вам поискать простого парня? Найдите учителя или строителя. Зачем вам богатый мужчина? Вы не дотягиваете до него», — высказалась артистка.

Когда невеста ушла за кулисы готовить сюрприз для жениха, ведущие стали ее обсуждать. Сваха Роза Сябитова пожалела девушку, а Гузеева заявила, что совсем ей не сочувствует.

Лариса Гузеева Кадр из видео

«Мне жалко мальчиков, которые клюют на тупых девок. Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия всё», — возмутилась артистка.