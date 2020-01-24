Идеальный зимний ужин: гратен из брюссельской капусты с семгой и картофелем

Количество порций - 4

Время подготовки - 25 мин

Время приготовления - 45 мин

Общее время приготовления - примерно 1ч 10 мин

Ингредиенты

Сливочное масло - 140 г

Мука - 25 г

Чабрец (листья) - 2 чайные ложки

Молоко - 400 мл

Сыр (тертый) - 100 г

Картофель (мелкий) - 500 г

Брюссельская капуста - 200 г

Семга копченая - 50 г

Пармезан натертый - 25 г

Совет: вместо мелкого картофеля можно взять цветную капусту или цукини и готовить, не отваривая заранее.

Способ приготовления

Нагрейте духовку до 220°. Для сырного соуса: в кастрюле растопите масло, добавьте муку и чабрец и, помешивая, подержите на слабом огне 2 минуты. Тонкой струйкой влейте молоко, помешивая, до получения гладкого соуса. Доведите его на слабом огне до кипения, помешивая, пока не загустеет. Снимите с огня, добавьте натертый сыр, соль и перец.

Смажьте маслом форму для запекания (2 л), которую можно подать на стол. Доведите до кипения кастрюлю подсоленной воды, выложите очищенный картофель и готовьте при едва заметном кипении, пока он не станет мягким. Откиньте картофель на дуршлаг, воду слейте.