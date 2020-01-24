ВИДЕО ⟩ «Всегда предельно откровенна»: 56-летняя Лолита снялась в купальнике

Лолита Милявская после развода с молодым мужем восхищает поклонников оптимизмом и жизнелюбием. Расставшись с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, 56-летняя певица занялась собой. Лолита обследовалась у врачей, скорректировала рацион и начала активно заниматься спортом. В четверг артистка выложила видеоролик, на котором запечатлена после тренировки в бассейне.

«Всем привет, вышла из бассейна. Глаза красные, очки пропускают воду. Ну, и я в купальнике. Теперь смотрите, какие купальники делают — с длинными рукавами. Это специально для тех, кто, как я, не любит, когда какие-то рыбы проплывают и тебя случайно трогают плавниками — у меня это вызывает омерзительное ощущение. Ну, и для тех, кто не очень любит солнышко. И, как у меня, много родинок. Всем хорошего дня», — рассказала Милявская подписчикам.