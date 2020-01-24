ТЫ ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЕШЬ? ⟩ Девять ошибок в уходе за волосами

Не пользуешься шампунем для глубокого очищения

Эти средства — не попытка брендов заработать на тебе деньги, а маст-хэв жительниц мегаполиса и тех, кто регулярно пользуется стайлингом. Шампуни для ежедневного использования не могут очистить кожу головы от пыли, грязи и остатков средств для ухода и укладки. Из-за этого поры забиваются, волосы быстрее грязнятся и становятся более ломкими.

Часто используешь сухой шампунь

Средство отлично выручает, если ты не успела помыть голову или нужно сделать объем. Но увлекаться не стоит - они впитывают жир, но подсушивают кожу головы, из-за чего могут возникать зуд и перхоть.

Не наносишь бальзам или кондиционер

Между средствами есть принципиальные отличия, но принцип работы одинаковый — сгладить структуру волоса и защитить от негативного влияния окружающей среды. Шампунь с этой задачей не справляется.

Они также восстанавливают кератиновую структуру, делая пряди гладкими и блестящими. После мытья расчесывать будет легче, а влага не будет испаряться из волос, они будут выглядеть «живыми» (почти как в рекламе). Если красишь волосы, бальзам — обязательное условие. Он спасет от пересушивания и сохранит цвет дольше.

Не делаешь маски

Домашние средства с хорошим составом могут конкурировать с профессиональными процедурами. Главное, выбрать средство по назначению: для защиты цвета, восстановления, укрепления или увлажнения. Если делать процедуру несколько раз в неделю, общее состояние волос будет хорошим. Потом тебе не придется спасать «убитые» укладкой и погодой волосы, это обойдется дороже и займет больше времени.

У таких средств очень хорошая формула, которая проникает в структуру и укрепляет ее. На поверхности тоже работает, получишь гладкость и шелковисость. Наноси на подсушенную полотенцем длину, а не на корни, чтобы не пропал объем.

Не наноси средство на мокрые пряди. Молекулы воды мешают полезным веществам маски проникнуть в глубь волоса, и эффект от нее достигается лишь поверхностный. А твоя задача — укрепить или восстановить их изнутри.

Держи маску то время, которое рекомендовал производитель. Если смоешь раньше времени, не будет результата. Оставлять надолго тоже не стоит — «перекормленные» уходом пряди быстрее становятся несвежими.

Наносишь масло и сразу сушишь волосы

Масло для волос очень полезно. Но если не дать ему впитаться и сразу сушить, ты нагреешь его на прядях и просто сожжешь их. оставь средство на 2-3 минуты и только после этого приступай к сушке.

Боишься косметики с силиконами