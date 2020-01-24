ТЫ ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЕШЬ? ⟩ Девять ошибок в уходе за волосами

Сверяйся со списком — если регулярно повторять эти ошибки, пряди никогда не будут здоровыми и блестящими, а стричься придется чаще, советует «Лиза».
Не пользуешься шампунем для глубокого очищения
Эти средства — не попытка брендов заработать на тебе деньги, а маст-хэв жительниц мегаполиса и тех, кто регулярно пользуется стайлингом. Шампуни для ежедневного использования не могут очистить кожу головы от пыли, грязи и остатков средств для ухода и укладки. Из-за этого поры забиваются, волосы быстрее грязнятся и становятся более ломкими.
Часто используешь сухой шампунь
Средство отлично выручает, если ты не успела помыть голову или нужно сделать объем. Но увлекаться не стоит - они впитывают жир, но подсушивают кожу головы, из-за чего могут возникать зуд и перхоть.
Не наносишь бальзам или кондиционер
Между средствами есть принципиальные отличия, но принцип работы одинаковый — сгладить структуру волоса и защитить от негативного влияния окружающей среды. Шампунь с этой задачей не справляется.
Они также восстанавливают кератиновую структуру, делая пряди гладкими и блестящими. После мытья расчесывать будет легче, а влага не будет испаряться из волос, они будут выглядеть «живыми» (почти как в рекламе). Если красишь волосы, бальзам — обязательное условие. Он спасет от пересушивания и сохранит цвет дольше.
Не делаешь маски
Домашние средства с хорошим составом могут конкурировать с профессиональными процедурами. Главное, выбрать средство по назначению: для защиты цвета, восстановления, укрепления или увлажнения. Если делать процедуру несколько раз в неделю, общее состояние волос будет хорошим. Потом тебе не придется спасать «убитые» укладкой и погодой волосы, это обойдется дороже и займет больше времени.
У таких средств очень хорошая формула, которая проникает в структуру и укрепляет ее. На поверхности тоже работает, получишь гладкость и шелковисость. Наноси на подсушенную полотенцем длину, а не на корни, чтобы не пропал объем.
Не наноси средство на мокрые пряди. Молекулы воды мешают полезным веществам маски проникнуть в глубь волоса, и эффект от нее достигается лишь поверхностный. А твоя задача — укрепить или восстановить их изнутри.
Держи маску то время, которое рекомендовал производитель. Если смоешь раньше времени, не будет результата. Оставлять надолго тоже не стоит — «перекормленные» уходом пряди быстрее становятся несвежими.
Наносишь масло и сразу сушишь волосы
Масло для волос очень полезно. Но если не дать ему впитаться и сразу сушить, ты нагреешь его на прядях и просто сожжешь их. оставь средство на 2-3 минуты и только после этого приступай к сушке.
Боишься косметики с силиконами
Есть мнение, что силиконы плохо смываются с волос и со временем лишают их пышности и блеска. Но так ведут себя только средства сомнительных брендов. Если ты покупаешь косметику хороших марок (она не обязательно должна быть дорогой), то в них используются силиконы высокой очистки, которые приносят волосам больше пользы, чем вреда, особенно когда речь идет о зимнем уходе.
Они обволакивают волосы невидимой пленкой, защищающей от сухости, ломкости и повреждений при горячей укладке. Несмываемые кондиционеры полезны для секущихся волос: слегка склеивая пряди, они останавливают расслоение, и волосы выглядят сильными и здоровыми. Еще косметика с силиконами придает блеск, а кучерявые или непослушные пряди начинают хорошо расчесываться.
Отказываешься от фена
Конечно, лучше сушить волосы естественным способом. Но фен не вреднее, чем сухой от батарей воздух. Главное — научиться пользоваться им правильно. Держи его под углом и направляй струю сверху вниз. Это позволит разгладить чешуйки волос, сделав их блестящими и послушными.
Не наносишь термозащиту
Горячие температуры губительны для прядей (даже если сушишь и укладываешь волосы на минимальном режиме). Это средство работает как барьер, обволакивая прядь. Но оно не утяжеляет и не грязнит волосы, если наносить правильно.
Распыли на небольшом расстоянии (7-10 сантиметров) по всей длине, наносить на корни не нужно. Подожди несколько секунд, пока средство впитается, и приступай к сушке и укладке.
Часто носишь аксессуары и делаешь тугие хвосты
Украшения для волос в моде, однако каждый день носить их не стоит. Например, ободки приминают пряди у корней и со временем в этой зоне пропадает объем. Тугие хвосты - одна из причин, по которой волосы выпадают и медленнее растут. Жесткие резинки создают сильное натяжение прядей в теменной и височной частях, замедляя приток кислорода и кровоснабжение в луковицах. Выбирай мягкие варианты — популярные «пружинки» отлично подойдут.