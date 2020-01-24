Можно ли принимать ванну при температуре?

Можно ли мыться при температуре?

Однозначно на этот вопрос специалисты не отвечают, хотя возникает необходимость очистки кожных пор от пота. Все зависит от выбранного способа решения проблемы. Взять на вооружение необходимо следующие рекомендации, советует wday.ru.

• Мыться можно, но в душе. Температура тела не должна быть выше 38°. При более высоких показателях лучше обойтись легким мокрым обтиранием.

• Накануне рекомендуется теплое обильное питье. Отлично подойдет чай с малиной и малиновым вареньем.

• Температура воды не может превышать 38°.

• Пребывание в ванной комнате должно быть максимально коротким (не больше 15 минут), а дверь лучше оставлять приоткрытой. Высокая влажность помещения провоцирует ухудшение состояния простывшего.

• Водные процедуры хороши для вечерних часов и предусматривают сон как обязательный следующий этап.

• При сильной головной боли процедуру лучше отложить.

• Недопустимо переохлаждение после душа.

• Следует избегать мытья головы.

• Вытираться важно насухо.

• После душа необходимо теплое питье.

Если же вы раздумываете над тем, можно ли с температурой принимать ванну, мнений против будет наверняка больше, чем мнений за. Делать это медики не рекомендуют, а любой вопрос, вызывающий сомнение, стоит обсудить с лечащим врачом.

Почему нельзя принимать ванну при температуре

Последствия принятия ванны и проведения способствующих согреванию тела процедур дадут о себе знать:

• резким скачком температуры вверх и, как следствие, судорогами тела, затрудненным дыханием, рвотой;

• ухудшениями в работе сердца и сосудов: появлением одышки, боли, сбоем сердечного ритма, синюшностью кожных покровов;

• переходом болезни на более серьезную стадию, например, к бронхиту или воспалению легких: усилением кашля, головной боли, мышечной слабостью, переутомлением, сильной одышкой.

Вывод один: при температуре принимать ванну — значит, усугублять состояние ослабленного организма. Особенно опасен такой способ соблюдения гигиены во время простуды людям с повышенным или пониженным давлением, проблемами сердца, варикозом вен, нарушенным кровообращением головного мозга.

Если температуры и других противопоказаний для приема ванны нет, но вы чувствуете, что переутомились или заболеваете, поможет ароматный целебный настой. Такая ванна расслабит ваше тело и успокоит разум, а полезные масла еще и избавят от токсинов.