Десять простых вещей, которые мужчина ожидает от любимой женщины

Принято считать, что мужчинами движут только две потребности: стейк и постель. Это клише звучит постоянно, хотя самих мужчин подобные выводы забавляют. Мужчины – создания более сложные, и у нас есть свой тайный список эмоциональных потребностей, которые женщины могут как удовлетворять, так и нет.

В своих желаниях мы просты. На самом деле настолько просты, что лишь некоторые дамы не замечают тонкой грани между нашей привычной стоической непоколебимостью и глубоким унынием, вызванным отсутствием взаимного интереса.

Вот 10 примеров эмоциональных потребностей большинства мужчин

1. Запрет на драму

Мы закрываем глаза на женскую панику, потому что на следующий день причины, как правило, кажутся не такими уж и важными. Но это не означает, что вы можете устраивать жуткие сцены перед нашими друзьями или семьей.

2. Сексуальность

Просто жить регулярной половой жизнью недостаточно. Оба партнера должны постоянно поддерживать ее сексуальность. Если вы недостаточно стараетесь, какое-то время мы не будем обращать на это внимание. Но затем это начнет съедать нас заживо, пока мы не наберемся смелости спросить, а что не так.

Лучшее, что вы можете сделать, это не имитировать порнозвезду или всегда говорить «да», потому что такую фальшь мы заметим сразу. Суть в том, чтобы вы давали понять, что вам действительно нравится делать это для нас.

3. Романтика

Безумие, да? Но какой парень начнет насмехаться над вами за то, что вы дарите ему подарки, периодически признаетесь в любви или готовите ужин, после которого просто говорите ему о том, какой он восхитительный и милый?

4. Правда

Причина, по которой многие парни настолько одержимы желанием все контролировать, это предчувствие, что их обманывают. Еще одна причина – вам просто попался партнер, помешанный на контроле. Научитесь определять это заранее и избегайте таких партнеров, как вирус Эболы.

В следующий раз, когда мужчина спросит о том, с кем вы были, сведите его с ума подробной информацией о том, кто еще там был, расскажите последние слухи о безумном бывшем муже лучшей подруги, в каких барах вы были… В общем все, за исключением того, как вы ходили в уборную. Это не только придаст ему уверенности в себе, но и отобьет всякое желание снова вас расспрашивать.

5. Молчание

Некоторые из нас не настолько разговорчивы, как наши девушки. Но это, как правило, никак не связано лично с вами.

6. Ужин

Если вы просто приготовите жареную картошку (или другое любимое блюдо), то для нас после тяжелого рабочего дня это будет то же самое, что для вас совместный поход по магазинам за новыми туфлями.

7. Чувство юмора