Десять простых вещей, которые мужчина ожидает от любимой женщины

Довольно простой список, не так ли?
Принято считать, что мужчинами движут только две потребности: стейк и постель. Это клише звучит постоянно, хотя самих мужчин подобные выводы забавляют. Мужчины – создания более сложные, и у нас есть свой тайный список эмоциональных потребностей, которые женщины могут как удовлетворять, так и нет.
В своих желаниях мы просты. На самом деле настолько просты, что лишь некоторые дамы не замечают тонкой грани между нашей привычной стоической непоколебимостью и глубоким унынием, вызванным отсутствием взаимного интереса.
Вот 10 примеров эмоциональных потребностей большинства мужчин
Мы закрываем глаза на женскую панику, потому что на следующий день причины, как правило, кажутся не такими уж и важными. Но это не означает, что вы можете устраивать жуткие сцены перед нашими друзьями или семьей.
2. Сексуальность
Просто жить регулярной половой жизнью недостаточно. Оба партнера должны постоянно поддерживать ее сексуальность. Если вы недостаточно стараетесь, какое-то время мы не будем обращать на это внимание. Но затем это начнет съедать нас заживо, пока мы не наберемся смелости спросить, а что не так.
Лучшее, что вы можете сделать, это не имитировать порнозвезду или всегда говорить «да», потому что такую фальшь мы заметим сразу. Суть в том, чтобы вы давали понять, что вам действительно нравится делать это для нас.
Безумие, да? Но какой парень начнет насмехаться над вами за то, что вы дарите ему подарки, периодически признаетесь в любви или готовите ужин, после которого просто говорите ему о том, какой он восхитительный и милый?
4. Правда
Причина, по которой многие парни настолько одержимы желанием все контролировать, это предчувствие, что их обманывают. Еще одна причина – вам просто попался партнер, помешанный на контроле. Научитесь определять это заранее и избегайте таких партнеров, как вирус Эболы.
В следующий раз, когда мужчина спросит о том, с кем вы были, сведите его с ума подробной информацией о том, кто еще там был, расскажите последние слухи о безумном бывшем муже лучшей подруги, в каких барах вы были… В общем все, за исключением того, как вы ходили в уборную. Это не только придаст ему уверенности в себе, но и отобьет всякое желание снова вас расспрашивать.
5. Молчание
Некоторые из нас не настолько разговорчивы, как наши девушки. Но это, как правило, никак не связано лично с вами.
6. Ужин
Если вы просто приготовите жареную картошку (или другое любимое блюдо), то для нас после тяжелого рабочего дня это будет то же самое, что для вас совместный поход по магазинам за новыми туфлями.
7. Чувство юмора
На самом деле фраза «чувство юмора» переводится как вопрос: «В данный момент ты расслаблена и готова к моим шуткам?». Если ваш ответ «нет», мы посчитаем, что вас отвлекает что-то другое и вы, вероятно, пытаетесь найти способ вырваться из этого скучного разговора.
8. Умение слушать
Мы слышим, когда вы говорите, что мужчина не может открыться, пока ему не поможет товарищ «Джек Дэниэлс». Когда вы чувствуете, что у нас плохие новости, дайте понять, что готовы выслушать, а затем просто переведите разговор на другую тему.
Когда мы будем готовы поделиться, а вы – снова слушать, мы обязательно поговорим.
9. Брак
Пускай это и не брак вашей мечты, но мы хотим создать идеальный священный союз, навсегда. Мы можем сомневаться, потому что переживаем о правильности сделанного выбора, о том, суждено ли нам связать судьбу, а не просто сделать предложение, потому что мы вместе уже несколько лет.
Быть может, нам требуется больше времени на то, чтобы осесть. Но причина не в том, что мы все еще думаем о других женщинах. Вы нам небезразличны, а потому мы тщательно подходим к принятию столь важного решения.
10. Конец игры
Это своего рода подкрепление запрета на драму. Девушкам кажется, что играть с парнем в начале отношений – это мило, перезванивая ему спустя несколько дней и изображая безразличие.