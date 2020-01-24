Невероятно вкусные бутерброды по-эстонски: приготовить их за считанные секунды

Ржаной хлеб из выращенных в Эстонии зерновых культур закрепился в течение сотен лет как символ эстонской кухни. И это не просто так: правильный ржаной хлеб не только вкусен и питателен, но и полезен для здоровья! Поскольку ржаным хлебом в Эстонии можно называть только такой хлеб, в котором не менее 90 процентов используемой муки составляет ржаная мука, то такой хлеб содержит много полезных питательных веществ.