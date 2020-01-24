Невероятно вкусные бутерброды по-эстонски: приготовить их за считанные секунды

Ржаной хлеб из выращенных в Эстонии зерновых культур закрепился в течение сотен лет как символ эстонской кухни. И это не просто так: правильный ржаной хлеб не только вкусен и питателен, но и полезен для здоровья! Поскольку ржаным хлебом в Эстонии можно называть только такой хлеб, в котором не менее 90 процентов используемой муки составляет ржаная мука, то такой хлеб содержит много полезных питательных веществ.
- В ржаном хлебе много клетчатки, которая хорошо влияет на пищеварительную систему, улучшая работу кишечника. Благодаря клетчатке ржаной хлеб даже называют «дворником» организма. Употребление ржаного хлеба может, например, предотвратить и облегчить боли и вздутие живота.
- Ржаной хлеб, помимо клетчатки, содержит также витамины группы В, которые поддерживают нервную систему и обмен веществ, полезны для кожи и мышц. Например, 100 г ржаного хлеба покрывает до 15% суточной потребности в витаминах группы В.
- Ржаной хлеб также богат различными полезными минеральными веществами: магнием, калием, марганцем, фосфором, цинком, кальцием, железом и селеном, которые хорошо влияют, например, на кости, мышцы, сердце и нервную систему.
- Хлеб содержит сложные углеводы, которые не усваиваются быстро организмом, и поэтому уровень сахара в крови повышается тем медленнее, чем больше содержание цельного зерна в продукте. Хлеб из ржаной муки без добавления сахара дольше обеспечивает организм качественной энергией, чем быстро усваиваемые углеводы.
- В 100 граммах ржаного хлеба содержится 6-8 граммов растительного белка. Ржаной белок является одним из наиболее ценных растительных белков после белка гречихи, сои, картофеля и бобов.
Горячие (ржаные) бутерброды с зерненым творогом и копченой салакой:
Готовим сразу шесть штук по рецепту Мари-Лийз Иловер
Понадобится:
6 ломтиков ржаного хлеба Kodukandi от производителя Eesti Pagar
1 соленый огурец
250 г зерненого творога
100 г копченого сыра (тертого)
2 ст. л. майонеза
1-2 ст. л. нарезанного свежего укропа
12 шт. копченой салаки небольшого размера
черный перец
Инструкция по приготовлению:
Нарежьте соленый огурец мелкими кубиками.
Смешайте зерненый творог, тертый копченый сыр, майонез, кубики соленого огурца и укроп.
Положите полученную смесь на ломтики хлеба и чуть прижмите поплотнее.
Положите копченую салаку на смесь из зерненого творога, на каждый ломтик по 1-2 шт. (в зависимости от размера рыбы).
Добавьте немного смеси из зерненого творога поверх салаки.
Запекайте в духовке при 200 градусах в течение 10-12 минут.
Достаньте хлеб из духовки и посыпьте свежим укропом и черным перцем. Подавайте с соленым огурцом.
А можно сделать и так – нарезать копченую салаку мелкими кусочками и смешать с намазкой из зерненого творога.