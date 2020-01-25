КОРОЛЕВА ДРАМЫ ⟩ Кто из знаков Зодиака лучше всех закатывает истерики

6-е место — Дева

Почетное центральное место достается Девам — женщинам, которым Небесная канцелярия не досыпала актерского таланта, поэтому убедительно заламывать руки, обливаться слезами и бить тарелки они не умеют. Зато лучше всех умеют медленно, нудно и монотонно вытягивать из ближнего жилы, ровным голосом убедительно доказывая ему, какой он муфлон и мерзавец и как со стороны Девы опрометчиво было подарить ему лучшие годы своей жизни. И вот еще что: тот факт, что истерика недостаточно эффектна внешне, огорчает Деву, поэтому она компенсирует этот маленький недостаток длительностью действа. В том смысле, что притворяться мертвым бесполезно: Дева растолкает и продолжит.

5-е место — Лев

Львицы закатывают истерики так же, как делают всё остальное: щедро и с роскошью. Подопытный может быть уверен: ему натолкают претензий и еще с собой завернут. И единственное, что спасет его от позора, — это врожденное благородство Львицы и ее нежелание терять лицо даже в такой ситуации. Так что она никогда не опустится до базарного крика и фигу из кармана не достанет тоже. Но, впрочем, обольщаться не стоит: ее темперамента хватит, чтобы подопытный начал заикаться и без этого.

4-е место — Овен

Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Овны — женщины, которые закатывают самые яркие в мире истерики: плакать, кричать и бить тарелки — это мелко, знаете ли. Овен сразу бьет табуретки, причем для усиления эффекта — об стену… в двух сантиметрах от головы подопытного. Единственное, чего им не хватает, так это запала: истерика Овна не полыхает, она взрывается, но зато довольно быстро гаснет. Впрочем, попавшие под ядерный гриб этой истерики уверяют наш Магический шар, что им-то как раз очень всего хватает, да.

3-е место — Скорпион

Открывают тройку лидеров Скорпионы — виртуозные истерички. Годная истерика — самая любимая их игра, после секса и интриг, разумеется. Так что смотреть на то, как Скорпион закатывает истерику, можно бесконечно, как на огонь или текущую воду: это очень, очень красиво. И как любое красивое (а значит, продуманное и срежиссированное) действо, случается это не очень часто. Нечего баловать всех подряд! Заслужите сначала!

2-е место — Стрелец

Серебряная медаль достается Стрельцам — за огненный темперамент, помноженный на высокий интеллект, поразительную витальность и совершенно неразвитую эмпатию. Сочетание этих факторов превращает Стрельца в настоящую машину для убийства мужской самооценки: если седой мальчик все-таки выползает из-под этого шквала на своих карачках, ему потом требуется помощь психотерапевта и месяц санаторного режима в кровати с непромокаемым матрасом.

1-е место — Телец