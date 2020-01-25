КОРОЛЕВА ДРАМЫ ⟩ Кто из знаков Зодиака лучше всех закатывает истерики

12-е место — Козерог
Почетное 12-е место достается Козерогам — этим железным леди, которые скорее самостоятельно откусят себе рога, чем позволят окружающим поймать их на малейшем душевном волнении. Истерика, с точки зрения Козерога, есть выражение слабости, а слабых в ее картине мира сбрасывают со скалы. И в этом, собственно говоря, и таится основная опасность для окружающих: если начать действовать Козерогу на нервы, она примет профилактические меры. В смысле — сбросит со скалы того, кто ее нервирует. А то мало ли, доведет еще до истерики.
11-е место — Близнецы
Второе место с конца достается Близнецам - самым легким натурам Зодиака: Близнецы искренне не понимают, зачем нужно истерить, если все можно просто сказать словами через рот. Другое дело, что через рот Близнецов обычно выходит монолог длиной с Великую китайскую стену, и дослушать его придется, но и тут Близнецам нужно отдать должное: они всегда ставят перед подопытным кофе или винишко. Не звери же они.
10-е место — Водолей
Водолеи не закатывают истерик, потому что не видят в них никакого смысла: как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснять. В любой непонятной ситуации Водолей предпочтет два варианта развития событий: понять и простить (и смысл тогда истерить, спрашивается) или выгнать к чертям свинячьим. Проблема только в том, что раз нет истерики и скандала, нет и способа как следует выяснить с Водолеем отношения. И предположить, куда тебя пошлют в этот раз — ночевать на диван или к маме. С чемоданами.
9-е место — Рак
Довести Рака до истерики — задача почти невыполнимая: Рак всегда крепко держит себя в клешнях, а в самых тяжелых случаях просто прячется в панцирь и уходит поплакать в ванную, пока никто не видит. Что, разумеется, совершенно не означает, что подопытному выдали индульгенцию на все смертные грехи сразу и еще на десяток-другой мелких прегрешений, о нет. У Рака просто другие методы: никакой ругани, никаких слез, никаких криков. Только спокойное, методичное, саркастичное унижение подопытного. Как говорится, не удовольствия ради, а только результата для!
8-е место — Рыбы
Рыбы умеют закатывать красивые классические истерики, но не очень любят: куда больше им нравится, когда подопытный доводит до истерики самого себя, причем при минимуме телодвижений со стороны Рыбки. Поэтому, когда что-то идет не так, Рыбки Многозначительно Замолкают. Недельки эдак на три. И внутренне похохатывают, глядя на то, как подопытного раздирают противоречивые чувства. От «Да что мне сделать, чтобы ты простила?!» до «Да что я тебе сделал, ведьма, что ты меня так пытаешь!»
7-е место — Весы
Весы пользуются проверенным временем бабушкиным вариантом: слезы и заламывание рученек. Собственно говоря, поскольку цель Весов — не напугать подопытного до медвежьей болезни, а получить ништяки, которые иным способом из подопытного не извлекаются, то давят Весы не на самооценку, а на чувство вины. И, надо заметить, это работает безотказно: котика обидел? Сердца у тебя нет!
6-е место — Дева
Почетное центральное место достается Девам — женщинам, которым Небесная канцелярия не досыпала актерского таланта, поэтому убедительно заламывать руки, обливаться слезами и бить тарелки они не умеют. Зато лучше всех умеют медленно, нудно и монотонно вытягивать из ближнего жилы, ровным голосом убедительно доказывая ему, какой он муфлон и мерзавец и как со стороны Девы опрометчиво было подарить ему лучшие годы своей жизни. И вот еще что: тот факт, что истерика недостаточно эффектна внешне, огорчает Деву, поэтому она компенсирует этот маленький недостаток длительностью действа. В том смысле, что притворяться мертвым бесполезно: Дева растолкает и продолжит.
5-е место — Лев
Львицы закатывают истерики так же, как делают всё остальное: щедро и с роскошью. Подопытный может быть уверен: ему натолкают претензий и еще с собой завернут. И единственное, что спасет его от позора, — это врожденное благородство Львицы и ее нежелание терять лицо даже в такой ситуации. Так что она никогда не опустится до базарного крика и фигу из кармана не достанет тоже. Но, впрочем, обольщаться не стоит: ее темперамента хватит, чтобы подопытный начал заикаться и без этого.
4-е место — Овен
Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Овны — женщины, которые закатывают самые яркие в мире истерики: плакать, кричать и бить тарелки — это мелко, знаете ли. Овен сразу бьет табуретки, причем для усиления эффекта — об стену… в двух сантиметрах от головы подопытного. Единственное, чего им не хватает, так это запала: истерика Овна не полыхает, она взрывается, но зато довольно быстро гаснет. Впрочем, попавшие под ядерный гриб этой истерики уверяют наш Магический шар, что им-то как раз очень всего хватает, да.
3-е место — Скорпион
Открывают тройку лидеров Скорпионы — виртуозные истерички. Годная истерика — самая любимая их игра, после секса и интриг, разумеется. Так что смотреть на то, как Скорпион закатывает истерику, можно бесконечно, как на огонь или текущую воду: это очень, очень красиво. И как любое красивое (а значит, продуманное и срежиссированное) действо, случается это не очень часто. Нечего баловать всех подряд! Заслужите сначала!
2-е место — Стрелец
Серебряная медаль достается Стрельцам — за огненный темперамент, помноженный на высокий интеллект, поразительную витальность и совершенно неразвитую эмпатию. Сочетание этих факторов превращает Стрельца в настоящую машину для убийства мужской самооценки: если седой мальчик все-таки выползает из-под этого шквала на своих карачках, ему потом требуется помощь психотерапевта и месяц санаторного режима в кровати с непромокаемым матрасом.
1-е место — Телец
Та-дамм! Почетное первое место достается Тельцам — женщинам, которые закатывают истерики редко, но настолько метко, что подопытные потом ходят шелковыми еще полгода, и только подергивающийся глазик их выдает. Потому что Телец сначала долго себя сдерживает, претерпевая, а потом долго себя накручивает, решив, что хватит претерпевать. Причем и то и другое Телец делает молча и с покер-фейсом. А потом подопытному задается совершенно невинный вопрос, но проблема в том, что на него нет и не может быть правильного ответа, включая изумленное молчание и попытки тихо схорониться под плинтусом: в любом случае выживет только один, и это будет Телец. Но некоторые подопытные, говорят, после такого перерождаются в нечто более лучшее. Врут, наверное.