Тайные знаки: десять примет, которые предвещают беременность

Внимание животных

Если на улице следом за вами увязалась бездомная собака или кошка, приютите животинку. Спонтанное появление в доме животного, которое прибилось на улице, или пришло к порогу, сулит скорое пополнение в семье. Но только в том случае, если за братцем своим меньшим вы будете хорошо ухаживать. Впрочем, показать животное, которое еще вчера было бездомным, ветеринару – это не просто хорошая примета, это здравый смысл. Бродячие кошки могут переносить самые разные болезни.

Фикус животворящий

Народные приметы настойчиво рекомендуют завести именно это растение. Почему – непонятно. Может, из-за его исключительной неприхотливости? В идеале, фикус должен кто-то подарить. И если он будет хорошо расти и радоваться жизни, то скоро можно ждать беременности. А вот если зачахнет – значит, вы еще не готовы о ком-то заботиться. Хотя загубить фикус – это надо постараться.

Верба

Лучше всего, по приметам, «работает» верба, принесенная домой из церкви в Вербное воскресенье. Ее надо положить под подушку. Советуют также оставить маленький букетик в вазочке или даже подвесить пучок веточек где-нибудь в доме. Кстати, с вербой связана еще как минимум одна примета: если прутиком стегнуть человека по попе, пожелав ему при этом чего-то хорошего, то это обязательно сбудется. Но лучше без предупреждения людей все же не бить, даже из лучших побуждений.

Жемчуг

С этой приметой все, конечно, сложно. Если вы жемчуг не любите, и ваше окружение об этом знает, то вряд ли эта примета про вас. Дело вот в чем: считается, что получить в подарок нитку жемчуга – это к скорой беременности. Но подарок должен быть именно подарком – то есть спонтанным, сюрпризом. Если попросить о нем, то примета не сработает.

Беременные сны

Про эту примету наверняка все слышали: если во сне женщина видит рыбу, то это верный знак, что скоро в семье будет пополнение. Есть одно условие: рыба должна быть живой. То есть поедание морепродуктов во сне не считается.

Но это не единственный сон, который предвещает скорую беременность. Сюжетов насчитывают не меньше десяти. О них подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.

Как быстрее забеременеть

Вот тут поверья разгулялись во всю широту. Есть добрый десяток способов, которые, согласно народной мудрости, помогут быстрее зачать.

— посидеть на стуле, где обычно сидит беременная подруга или коллега;

— попить из ее кружки или стащить кусочек из ее тарелки;

— погладить живот беременной;

— надеть ее рубашку;

— одолжить пустую коляску и погулять с ней;

— побывать в «местах силы», чтобы набраться древней энергии. Это могут быть святые места или любые другие, где побывало много людей с добрыми мыслями;

— купить или связать, сшить детскую вещь и представлять будущего малыша. Говорят, такая визуализация желания помогает ему сбыться в реальности;

— съесть три почки с плодового дерева, которое впервые зацвело;

— есть продукты, символизирующие зарождение жизни: орехи, семечки, яйца, пророщенные зерна;