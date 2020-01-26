Отчего при ходьбе болит низ живота?

Почему болит живот при ходьбе?

Причин возникновения подобных ощущений немало:

заболевания легких, сердца, почек и других внутренних органов;

гематомы и другие повреждения мягких тканей;

переломы костей таза;

закупорка сосудов брюшины;

грыжа;

болезни позвоночника.

У женщин подобные проблемы могут быть связаны с гинекологией или сбоем менструального цикла. Во время беременности боли внизу живота при ходьбе можно считать вполне нормальным явлением, так как будущая мамочка испытывает дополнительную нагрузку, вынашивая плод.

Брюшная полость вмещает массу внутренних органов, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Это затрудняет постановку диагноза при болевых ощущениях

Как определить истинную причину?

Перед походом к специалисту можно провести небольшое самостоятельное исследование. Используйте этот прием, если боль несильная и лишь доставляет небольшие неудобства. Необходимо лечь на спину и мягко нажимать на различные участки живота, определяя степень болезненных ощущений.

Нащупав источник, определите тип боли: тянет, сжимает, ноет и так далее.

Проверьте, есть ли дополнительные симптомы: кашель, тошнота, диарея, повышение температуры и прочее

Вспомните, не является ли боль следствием физического перенапряжения или резкого движения. Все это поможет врачу поставить точный диагноз.

Если при ходьбе болит низ живота, необходимо немедленно отправиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью. Только специалист может выявить причину, назначить правильное лечение и выписать лекарства. Самостоятельный прием препаратов усугубит состояние пациента и может скрыть важные симптомы от врача.

Боли внизу живота при ходьбе: альгодисменорейная боль