ТОП-10 простых вещей, которые стоит делать для него каждый день

Безусловно, чувствовать себя в отношениях комфортно очень важно. Но, чтобы не скатиться к модели «засаленный халат + бигуди» с одной стороны и «пиво + диван» с другой, воспринимая наличие рядом партнера как что-то само собой разумеющееся и обыденное, важно каждый день напоминать себе, почему же вы все-таки вместе и любите друг друга.

И вот несколько простых правил, которые помогут вам сохранить и приумножить вашу любовь и дадут вашим отношениям энергию для цветения.

1. Спросите вашего партнера, что для него важно

Вспомните, когда последний раз кто-то задавал вам вопрос: «Что я могу сделать для тебя, чтобы сделать тебя счастливее?»

А ведь этот простой вопрос может помочь вам сблизиться, потому что даст возможность вашей второй половине задуматься и своих желаниях и, возможно, даст шанс человеку, не привыкшему о чем-то просить, их озвучить. Кроме того, такой разговор поможет вам лучше понять друг друга, ведь взаимопонимание является фундаментом, на котором строятся отношения.

2. Дайте понять вашему партнеру, что вы понимаете его чувства

Зачастую в отношениях люди чувствуют себя одинокими или непонятыми. Эмоции очень индивидуальны, но, так или иначе, их испытывают все. Возможность увидеть, что вы ему сочувствуете и что для вас это действительно важно, позволит партнеру почувствовать себя понятым. При этом абсолютно не обязательно разделять его эмоции по тому или иному поводу, главное — показать, что вам они небезразличны и что вы его поддерживаете.

3. Оставьте друг другу место для личных интересов

Каждому партнеру время от времени необходимо личное время и пространство. Это особенно важно, если вы живете вместе.

Каждый из вас должен иметь свои личные планы и интересы, которые не сопряжены с вашей второй половинкой. Это может быть что угодно, что доставляет вам удовольствие. Например, позвольте ему пойти в бар с друзьями, а сами тем временем отправляйтесь гулять с девочками.

Такой подход поможет вам всегда оставаться интересными друг для друга, а это — залог здоровых отношений.

4. Помните о мелочах

Безусловно, широкие жесты прекрасны, но они единичны. А жизнь состоит из мелочей. К примеру, зная, что вашему партнеру предстоит трудный день на работе, вечером спросите его о том, как все прошло и как он себя чувствует; предложите ему бокал вина или чашку любимого чая. Так вы продемонстрируете свою заботу и участие в его жизни.

P.S. Только не набрасывайтесь с вопросами с порога, позвольте ему перевести дух и перестроиться мыслями с рабочего процесса на отдых.

5. Счастье любит тишину