ТОП-10 простых вещей, которые стоит делать для него каждый день

Отношения — как растения. Но не какой-нибудь чертополох или одуванчик, который пробьет себе путь даже сквозь асфальт. Их скорее можно сравнить с экзотической орхидеей, которую 3 раза в день нужно опрыскивать, дабы поддерживать нужный уровень влажности, беречь от сквозняков и купать как минимум раз в неделю, чтобы она наконец зацвела, пишет Wday.
Безусловно, чувствовать себя в отношениях комфортно очень важно. Но, чтобы не скатиться к модели «засаленный халат + бигуди» с одной стороны и «пиво + диван» с другой, воспринимая наличие рядом партнера как что-то само собой разумеющееся и обыденное, важно каждый день напоминать себе, почему же вы все-таки вместе и любите друг друга.
И вот несколько простых правил, которые помогут вам сохранить и приумножить вашу любовь и дадут вашим отношениям энергию для цветения.
1. Спросите вашего партнера, что для него важно
Вспомните, когда последний раз кто-то задавал вам вопрос: «Что я могу сделать для тебя, чтобы сделать тебя счастливее?»
А ведь этот простой вопрос может помочь вам сблизиться, потому что даст возможность вашей второй половине задуматься и своих желаниях и, возможно, даст шанс человеку, не привыкшему о чем-то просить, их озвучить. Кроме того, такой разговор поможет вам лучше понять друг друга, ведь взаимопонимание является фундаментом, на котором строятся отношения.
2. Дайте понять вашему партнеру, что вы понимаете его чувства
Зачастую в отношениях люди чувствуют себя одинокими или непонятыми. Эмоции очень индивидуальны, но, так или иначе, их испытывают все. Возможность увидеть, что вы ему сочувствуете и что для вас это действительно важно, позволит партнеру почувствовать себя понятым. При этом абсолютно не обязательно разделять его эмоции по тому или иному поводу, главное — показать, что вам они небезразличны и что вы его поддерживаете.
3. Оставьте друг другу место для личных интересов
Каждому партнеру время от времени необходимо личное время и пространство. Это особенно важно, если вы живете вместе.
Каждый из вас должен иметь свои личные планы и интересы, которые не сопряжены с вашей второй половинкой. Это может быть что угодно, что доставляет вам удовольствие. Например, позвольте ему пойти в бар с друзьями, а сами тем временем отправляйтесь гулять с девочками.
Такой подход поможет вам всегда оставаться интересными друг для друга, а это — залог здоровых отношений.
4. Помните о мелочах
Безусловно, широкие жесты прекрасны, но они единичны. А жизнь состоит из мелочей. К примеру, зная, что вашему партнеру предстоит трудный день на работе, вечером спросите его о том, как все прошло и как он себя чувствует; предложите ему бокал вина или чашку любимого чая. Так вы продемонстрируете свою заботу и участие в его жизни.
P.S. Только не набрасывайтесь с вопросами с порога, позвольте ему перевести дух и перестроиться мыслями с рабочего процесса на отдых.
5. Счастье любит тишину
Да, в век социальных сетей и всеобщей открытости подобный совет может прозвучать старомодным. Однако не нужно выставлять на всеобщее обозрение все детали ваших взаимоотношений. В особенности если вы переживаете трудные времена, лучше поговорите друг с другом или же с кем-то из близких.
6. Предложите провести время с его друзьями или семьей
Собраться вместе с теми, чье общество доставляет вам удовольствие, — ни с чем не сравнимое чувство! Предложив подобное времяпрепровождения вашему партнеру, вы вызовете его неподдельный восторг и одобрение.
7. Показывайте вашу любовь на языке, понятном вашему партнеру
Разные люди по-разному видят проявления любви и, соответственно, по-разному свою любовь выражают. К примеру, для одних высшим ее проявлением являются многочисленные объятия и поцелуи, а для других — забота о партнере в обычных бытовых вещах.
Спросите свою половинку, как он понимает и выражает любовь, а также расскажите, что важно для вас.
8. Общайтесь друг с другом открыто
Отсутствие коммуникации между партнерами является, наверное, самой распространенной причиной разрывов и разводов.
Если вы будете копить в себе недовольство или замалчивать что-то, что для вас важно, это может нанести существенный вред и вам, и вашим отношениям.
9. Позвольте партнеру почувствовать свою важность
К сожалению, в ежедневной рутине мы часто забываем говорить о том, как много значат для нас самые близкие люди. Говорите, как прекрасно что-то было им сделано, дайте знать, насколько вы благодарны, что он есть в вашей жизни, насколько радостнее она стала с ним.
10. Работайте над собой
Лучшее, что вы можете сделать для своего партнера, — быть счастливой и лучшей версией себя. Высыпайтесь, правильно питайтесь, занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. Полюбите себя!
Не сравнивайте себя с кем-то, кроме себя вчерашней.
Наверное, это лучшее, что вы можете сделать для себя и своего партнера.