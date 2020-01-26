Как спасать кожу от обезвоживания в зрелом возрасте

Увлажняющие маски

Главное при применении масок — правильный выбор косметики, следование инструкциям и регулярное проведение процедуры. Маски могут быть в виде суспензии, геля, тканевые или гидрогелевые. Такие маски увлажняют верхние слои эпидермиса и дают быстрый результат, а эффект длится несколько часов.

Кремы по сезону

Летом важно использовать увлажняющие кремы, а в зимний период кожу нужно защищать от ветра, холода, снега и дождя, а также от сухого воздуха в отапливаемых помещениях. В холодный сезон желательно отказаться от наружных средств с гиалуроновой кислотой. Холод, мороз и ветер могут повредить кожу, на которую нанесен такой крем. Выбирай cредства, способствующие восстановлению и увлажнению, например, с витамином В, маслом оливы и жожоба.

Наноси дневной крем за 30—40 минут до выхода на улицу — делать это необходимо, даже если ты хочешь только добежать до машины. Когда ты возвращаешься домой, сразу же смывай крем. За час-два до сна протирай кожу тоником и наноси ночной крем. Наша кожа восстанавливается и обновляется именно ночью, поэтому стоит обеспечить ей максимально комфортные условия именно в этот момент.

Негазированная вода

Не забывай пить чистую, негазированную воду (это и Тина Канделаки постоянно говорит) — минимум полтора-два литра в день. Иначе ни кремы, ни профессиональные процедуры не смогут дать нужный эффект. Если пьешь кофе или чай, воды нужно пить еще больше, поскольку такие напитки являются диуретиками и выводят жидкость. Соблюдать питьевой режим необходимо на постоянной основе, если нет медицинских противопоказаний. Также не будет лишним поставить в спальню увлажнитель воздуха и, конечно, обратить внимание на свой рацион. Способствуют поддержанию нормального уровня гидратации кожи такие продукты, как рыба, оливковое масло, грецкие орехи, капуста.

Биоревитализация и мезотерапия

Выручить зрелую кожу смогут инъекции гиалуроновой кислоты. Инъекции и их аппаратные аналоги быстро восстанавливают водный баланс кожи, подтягивают и разглаживают кожу: исчезают мелкие морщинки, выравнивается микрорельеф. Чем отличается мезотерапия от биоревитализации? В первом случае в кожу вводится коктейль, основанный на нестабилизированной гиалуроновой кислоте, из различных веществ: аминоксилот, витаминов, минералов, коферментов, нуклеиновых кислот и антиоксидантов. При биоревитализации используется гиалуроновая кислота в чистом виде.

Новичкам рекомендуется пройти курс процедур — минимум четыре сеанса с интервалом 7—10 дней. Эффект от биоревитализации и мезотерапии будет держаться до полугода. После прохождения курса стоит делать одну-две поддерживающие процедуры раз в месяц-полтора, и кожа всегда будет увлажненной. Подбирать необходимые тебе процедуры нужно только со специалистом.

Еще одна инъекционная методика, идеально подходящая для увлажнения возрастной кожи, — плазмалифтинг. В этом случае используется собственная плазма крови пациента. Препарат из собственной плазмы пациента идеально совместим с тканями, содержит много полезных веществ и стимулирует заживление клеток,