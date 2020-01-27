Как снизить риск рака молочной железы: девять советов, которые работают

Избыточная масса тела связана с раком молочной железы. Но и строгие диеты — тоже не выход. В короткие сроки удалось сбросить 5–7 кг? Как результат — обе половинки бюста обвисли пустыми мешочками (такую его форму пластические хирурги метко прозвали «ушами спаниеля».) В конце концов жир сюда вернется, но не раньше, чем округлятся талия, живот и бедра.

Еще более опасны весовые качели — когда бюст то худеет, то снова наполняется жировой тканью. Подобные «встряски» для груди способствуют развитию мастопатии и повышают риск рака груди.

2. Больше двигайся