Как снизить риск рака молочной железы: девять советов, которые работают

Иметь соблазнительную, а главное — здоровую грудь мечтает каждая женщина. «Лиза» рассказывает, как этого добиться.
Рак молочной железы — одно из самых часто диагностируемых онкологических заболеваний среди женщин. Этот орган чаще всего попадает под удар, потому что молочная железа — самый гормонозависимый орган в организме женщины. Рассказываем, что поможет снизить риск.
Что влияет на гормональный статус: магнитные бури, солнечная радиация, образ жизни, психологический настрой, наследственная предрасположенность.
1. Следи за весом
Избыточная масса тела связана с раком молочной железы. Но и строгие диеты — тоже не выход. В короткие сроки удалось сбросить 5–7 кг? Как результат — обе половинки бюста обвисли пустыми мешочками (такую его форму пластические хирурги метко прозвали «ушами спаниеля».) В конце концов жир сюда вернется, но не раньше, чем округлятся талия, живот и бедра.
2. Больше двигайся
Независимо от возраста, регулярные занятия спортом снижают риск рака молочной железы. На пользу пойдет любая физическая активность: танцы, аэробика, катание на велосипеде, плавание и даже обычная ходьба.
3. Откажись от вредных привычек
Бросай курить. Токсические вещества, проникающие в организм с каждой затяжкой, расстраивают слаженную работу эндокринной системы и создают благоприятную почву для рака груди.
С алкоголем все тоже непросто: у женщин, которые злоупотребляют горячительными напитками, рак молочной железы диагностируется на 51% чаще, чем у сторонниц здорового образа жизни.
Не увлекайся загаром, особенно — без лифчика. Жара и ультрафиолет — серьезные факторы риска для груди. Тонкая ткань купальника для солнечных лучей не преграда, поэтому прикрывайте грудь полотенцем, чтобы молочные железы не слишком сильно прогревались.
4. Перейди на органику
Отдавай предпочтение органическим продуктам. Пестициды, которые загрязняют почти половину пищи, связаны с повышенным риском рака груди. Более того, обзор более 300 опубликованных работ, показал: органические продукты содержат значительно более высокие уровни антиоксидантов — мощных противораковых соединений — и более низкие уровни кадмия, токсичного металла, связанного с раком молочной железы.
Что нужно есть
Меньше жирного, жареного, копченого
Налегай на кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, натуральный несладкий йогурт)
Овощи (особенно морковь, болгарский перец, белокочанную капусту, брокколи, спаржу, листовой салат)
Фрукты и ягоды (смородина, малина, ежевика, персики, яблоки, авокадо), цитрусовые. Эти продукты способствуют увеличению синтеза структурного белка коллагена, в результате грудь становится более упругой и подтянутой.
5. Не забудь про томаты
Помидоры богаты ликопинами - сильнейшими антиоксидантами. Они предотвращают атеросклероз, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают онкологическую угрозу. Бразильские ученые доказали:
6. Будь естественна
Некоторая косметика и средства личной гигиены содержат опасные химические вещества, нарушающие работу гормональной системы. Например парабены — эти синтетические консерванты добавляют в помаду или лосьоны для предотвращения роста бактерий и других микроорганизмов.
Английские ученые проверили образцы раковой опухоли груди и обнаружили их в 99% исследуемой ткани. Ряд ученых предполагает, что
7. Помни о мере
Средства, которые мы используем для уборки, — еще один источник, способный нарушить работу эндокринной системы и привести к развитию рака молочной железы.
8. Пополни запасы витамина D
Нехватка солнечного витамина была связана с широким спектром заболеваний, в том числе с раком молочной железы. Согласно одному из исследований,
Где содержится витамин D
- В жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь)
- В печени трески
- В сливочном масле, сыре;
- В яичных желтках;
- В грибах (лисички, шампиньоны).
9. Будь осторожнее с гормонами
Канадские исследователи заметили: с 2002 по 2004 год заболеваемость раком молочной железы уменьшилась на 9,6%, что совпало с