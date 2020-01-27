Пн, 27.01.2020

Как снизить риск рака молочной железы: девять советов, которые работают

Томаты. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Иметь соблазнительную, а главное — здоровую грудь мечтает каждая женщина. «Лиза» рассказывает, как этого добиться.

Рак молочной железы — одно из самых часто диагностируемых онкологических заболеваний среди женщин. Этот орган чаще всего попадает под удар, потому что молочная железа — самый гормонозависимый орган в организме женщины. Рассказываем, что поможет снизить риск.

Что влияет на гормональный статус: магнитные бури, солнечная радиация, образ жизни, психологический настрой, наследственная предрасположенность.

1. Следи за весом

Избыточная масса тела связана с раком молочной железы. Но и строгие диеты — тоже не выход. В короткие сроки удалось сбросить 5–7 кг? Как результат — обе половинки бюста обвисли пустыми мешочками (такую его форму пластические хирурги метко прозвали «ушами спаниеля».) В конце концов жир сюда вернется, но не раньше, чем округлятся талия, живот и бедра.

Еще более опасны весовые качели — когда бюст то худеет, то снова наполняется жировой тканью. Подобные «встряски» для груди способствуют развитию мастопатии и повышают риск рака груди.

2. Больше двигайся

Независимо от возраста, регулярные занятия спортом снижают риск рака молочной железы. На пользу пойдет любая физическая активность: танцы, аэробика, катание на велосипеде, плавание и даже обычная ходьба. 

Женщины, которые ежедневно выходят на получасовую прогулку, на 15% снижают вероятность столкнуться с заболеванием. Но двигаться нужно в среднем темпе, иначе эффекта не будет.

3. Откажись от вредных привычек

Бросай курить. Токсические вещества, проникающие в организм с каждой затяжкой, расстраивают слаженную работу эндокринной системы и создают благоприятную почву для рака груди.

С алкоголем все тоже непросто: у женщин, которые злоупотребляют горячительными напитками, рак молочной железы диагностируется на 51% чаще, чем у сторонниц здорового образа жизни.

Не увлекайся загаром, особенно — без лифчика. Жара и ультрафиолет — серьезные факторы риска для груди. Тонкая ткань купальника для солнечных лучей не преграда, поэтому прикрывайте грудь полотенцем, чтобы молочные железы не слишком сильно прогревались.

4. Перейди на органику

Отдавай предпочтение органическим продуктам. Пестициды, которые загрязняют почти половину пищи, связаны с повышенным риском рака груди. Более того, обзор более 300 опубликованных работ, показал: органические продукты содержат значительно более высокие уровни антиоксидантов — мощных противораковых соединений — и более низкие уровни кадмия, токсичного металла, связанного с раком молочной железы.

Что нужно есть

Меньше жирного, жареного, копченого

Налегай на кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, натуральный несладкий йогурт)

Овощи (особенно морковь, болгарский перец, белокочанную капусту, брокколи, спаржу, листовой салат)

Фрукты и ягоды (смородина, малина, ежевика, персики, яблоки, авокадо), цитрусовые. Эти продукты способствуют увеличению синтеза структурного белка коллагена, в результате грудь становится более упругой и подтянутой.

5. Не забудь про томаты

Помидоры богаты ликопинами - сильнейшими антиоксидантами. Они предотвращают атеросклероз, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают онкологическую угрозу. Бразильские ученые доказали: женщины, которые регулярно едят томаты, вдвое снижают вероятность столкнуться с раком груди. Ликопины, кстати, также содержатся в арбузах.

6. Будь естественна

Некоторая косметика и средства личной гигиены содержат опасные химические вещества, нарушающие работу гормональной системы. Например парабены — эти синтетические консерванты добавляют в помаду или лосьоны для предотвращения роста бактерий и других микроорганизмов.

Английские ученые проверили образцы раковой опухоли груди и обнаружили их в 99% исследуемой ткани. Ряд ученых предполагает, что парабены консерванты могут стимулировать рост раковых клеток молочной железы. Диэтилфталат и некоторые синтетические мускусные химические вещества — частые компоненты в парфюмерии — также связаны с раком груди.

7. Помни о мере

Средства, которые мы используем для уборки, — еще один источник, способный нарушить работу эндокринной системы и привести к развитию рака молочной железы.

8. Пополни запасы витамина D

Нехватка солнечного витамина была связана с широким спектром заболеваний, в том числе с раком молочной железы. Согласно одному из исследований, женщины с высоким уровнем витамина D в крови менее подвержены заболеванию .В другом исследовании сообщалось о снижении риска рака груди среди женщин, которые ежедневно проводят на улице около часа в хорошую погоду.

Где содержится витамин D

  • В жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь)
  • В печени трески
  • В сливочном масле, сыре;
  • В яичных желтках;
  • В грибах (лисички, шампиньоны).

Пополнить запасы можно и с помощью БАДов. По данным метаанализа 2014 года, регулярный прием этого витамина, неявный дефицит которого испытывает большинство взрослых людей, в виде пищевой добавки позволяет существенно снизить риск возникновения рака груди, а также сокращает смертность от всех видов рака на 12%.

9. Будь осторожнее с гормонами

Не принимай гормональные препараты по своему усмотрению или по совету «доброй подруги». Особенно это касается противозачаточных таблеток и препаратов заместительной гормональной терапии (ЗГТ), содержащих эстроген и прогестин. Некоторые ученые предполагают, что оральные контрацептивы и ЗГТ могут быть ответственны за значительное количество случаев рака груди.

Канадские исследователи заметили: с 2002 по 2004 год заболеваемость раком молочной железы уменьшилась на 9,6%, что совпало с резким сокращением использования ЗГТ в связи с исследованием Women’s Health Initiative. Его авторы указывают, что «полученные результаты подтверждают гипотетическую связь между использованием ЗГТ и распространенностью инвазивного рака молочной железы.

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