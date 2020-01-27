Названы тренды макияжа в 2020 году: как эстонским женщинам сделать себе еще красивее?

В основных направлениях макияжа 2020 года каждый найдет для себя подходящий стиль. Всё выходит из-под контроля. Можно не сдерживать фантазию. Макияж на каждый день может быть таким же ярким, как праздничный мейк. Разрешено всё!

В моде как максимально натуральный стиль, так и много макияжа. Также в моде классический, чистый мейк и макияж а-ля фея. Классический мейк- это стиль под Одри Хепберн.

Если ваш выбор - макияж фей, то здесь можно использовать прозрачные, спокойные и розовые тона. В этом стиле в моде невидимые, растворенные в образе губы. Актуален и нюдовый макияж. В макияже в стиле Nude используй матовые, природные тона. Макияж должен быть легким и невидимым.

В моде следующие цвета: лиловый, розовый, синий. Маст-хэв товары - качественные BB-крема, корректоры для лица, пудры-бронзаторы, перламутр, румяна, блестящие карандаши для глаз, помады, подчеркивающие индивидуальность, отражающие свет пудры и блёстки, блёстки и ещё раз блёстки.

1. Брови - пышные и натуральные. Брови с мягкой линией.

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2. Глаза - важна хорошая тушь для ресниц, которая сделает твои ресницы заметными и подчеркнет каждую ресничку. Накладные ресницы всегда к месту. Лайнер в моде. Особенно в тренде белый лайнер по краю глаз и над верхним веком. Также как и перламутровые и светлые лайнеры. Макияж для глаз в стиле 80-90-х. Используй такие цвета, какие хочешь и можно даже все сразу. Цветов никогда не может быть слишком много. Или же, наоборот, используй спокойные, розоватые и незаметные тона. Также в моде прозрачная тушь. Практически невидимая.

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3. Губы - темные губы, в моде также блестящие, манящие и сверкающие губы.

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Из темных тонов в моде лиловый, матовый темный бордо, блестящий темно-лиловый, темно-красный, черный! Подчеркни свой макияж тёмными губами. На пике моды скромный макияж с тёмными губами.

4. Щеки - все хайлайтеры в моде. Сделай лицо объемным, нанеси пудру с хайлайтером на скулы. Сделай лицо идеальным. Розовые румяна на пике моды, добавь свежести на лицо. Перламутровые румяна в 2020 году на первых ролях. Сделай лицо идеальным.

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5. Блестки - в моде как маленькие, так и большие и особенные блестки. Нанеси блестки куда захочешь и можешь идти куда угодно. Иди и сверкай.

6. Здоровая кожа - здоровый макияж. Используй базу, которая сделает твой макияж сверкающим и здоровым, и не оставит толстый слой макияжа. Кожа должна быть видна. Прыщики и дефекты скрой корректором, а не толстым слоем тонального крема. На коже в моде воздушность, свежесть и здоровая внешность. Контуринг всё еще возможен, но более мягкий и натуральный. С хорошей растушёвкой.

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