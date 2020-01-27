ТОП- 10 фраз, которые нельзя говорить свекрови

Не вздумайте в резкой форме отказываться от советов той, которая вам, собственно, подарила вашего супруга. Вне зависимости от того, хочется ли вам поставить ее на место и напомнить, что вам чужая помощь не нужна, или просто вы хотите таким образом подчеркнуть, что давно уже самостоятельная личность и вам можно доверить любое сложное дело, свекровь останется недовольна. К тому же, подумайте, что она намного взрослее и мудрее вас, поэтому хотя бы выслушайте ее и вежливо поблагодарите за совет. Другой вопрос, прислушаетесь ли вы к нему или поступите по-своему, главное, что вы сохраните мир и покой в своем доме.

«Мой дом – мои правила»

Понятно, что вы хозяйка в собственном доме, и можете распоряжаться им по своему усмотрению, однако не стоит таким образом ставить свекровь на место, намеренно указывая, что последнее слово в любом случае останется за вами. Чтобы не портить отношения, лучше выслушайте, что именно она вам хочет сказать, кивните головой в знак того, что информация вами принята и сделайте так, как посчитаете правильным. Таким образом вы и в конфликт вступать не будете, и маму супруга не обидите.

«Не вздумайте воспитывать моих детей»

Возможно вы просто пытаетесь оградить своих наследников от чрезмерной опеки бабушек (которые, как известно, любят баловать внуков, перечеркивая все ваши старания и воспитание), однако свекровь воспримет сей выпад в негативном ключе и решит, что вы категорически против ее общения с вашими детьми. Кроме того, она может подумать, что тем самым вы намекаете, что в вопросах воспитания собственного ребенка она потерпела полное фиаско, поэтому ее ни в коем случае нельзя подпускать к вашим. И пусть она действительно не Макаренко, эти слова могут ее задеть и навсегда испортить ваши отношения (потом не удивляйтесь, что муж вдруг рьяно начнет защищать свою мать и обвинит вас в черствости и эгоизме).

«Мой муж самый настоящий неудачник»

Данным утверждением вы фактически обвинили мать своего супруга во всех несчастьях, которые свалились на вашу голову. На самом же деле вместо того, чтобы искать виноватых, лучше подумайте, каким образом можно исправить ситуацию (ведь иногда достаточно просто взглянуть со стороны на какую-то проблему, и решение не заставит себя ждать). К тому же, если вас не устраивает человек (вы считаете его неудачником, которому не светят никакие радости в жизни), тогда зачем же вы связали с ним свою судьбу?

«Может быть вам заняться своей жизнью?»

Даже если у вас и в мыслях не было обидеть маму вашего супруга, и вы совершенно искренне хотели освободить свекровь от каких-то бытовых обязанностей, чтобы она могла посвящать больше времени себе, она воспримет это как личное оскорбление. Во-первых, по ее мнению, вы фактически заявили, что не нуждаетесь в ее помощи, а во-вторых, почти намекнули на то, чтобы она появлялась в вашем доме как можно реже. Поставьте себя на место своей родственницы и представьте, чтобы чувствовали вы в этом случае? Поэтому в следующий раз, когда захотите проявить заботу, просто сделайте это как-то иначе, чтобы у человека не возникло чувства, словно ему указали на дверь.

«А вот моя мама…»