ТЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛА ⟩ Как правильно есть и чистить креветки

Полезные свойства и нормы потребления

Креветки популярны потому, что это — совсем нежирный продукт с высоким содержанием белка, которого в вареном деликатесе содержится 24 г на 100 г продукта. Это значит, что всего 250 г составляют ежедневную норму протеина человека.

Белка в них примерно на 30% больше, чем в говядине, и почти столько же, сколько в куриной грудке. И это при почти полном отсутствии углеводов и совсем небольшом проценте жиров. Таким образом, ракообразные считаются диетическим продуктом, который можно есть при снижении веса.

Кроме того, в них содержится достаточное количество полезных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а также витамины А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, Е, РР, большое количество йода, селена, фосфора и натрия. Среди других полезных микроэлементов: магний, кальций, железо, калий, цинк и некоторые другие.

Креветки способствуют нормализации гормонального фона, наращиванию мышечной массы, улучшению кожи, положительно влияют на состоянии волос, ногтей и костей, улучшают состояние сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Детям от 3 до 5 лет разрешается есть около 60 г креветок 2 раза в неделю, детям от 5 до 7 лет размер порции можно увеличить до 80 г. Взрослым врачи рекомендуют ограничиваться порциями от 150 до 250 г. Пожилым людям количество рекомендуется сократить до 100 г. Большинство докторов также разрешает включать морепродукты в рацион беременных женщин и кормящих матерей.

С чем сочетаются лучше всего

Часто их едят отдельно, как основное блюдо, или в качестве закуски к пиву и другим напиткам. Однако настоящие гурманы вывели ряд полезных и вкусных сочетаний. Креветки советуют есть с:

творожными и сливочными сырами;

зеленью (рукколой и шпинатом);

чесночным и имбирным соусом;

сливочным соусом;

блюдами с авокадо ;

зеленой спаржей;

цуккини;

свежим огурцом;

помидорами;

китайскими грибами муэр или шампиньонами;

спаржевой фасолью;

рисом или пастой в качестве гарнира.

К ним чаще всего советуют подавать сухие или полусухие белые и розовые вина , охлажденные до температуры около 10 градусов.

Как правильно есть креветки в ресторане: очищаем и делимся правилами этикета

Как правильно чистить вареные креветки? Сделать это на самом деле очень просто. Для этого нужно:

сначала избавиться от головы, оторвав ее одним движением в районе шеи (в голове сосредоточены все продукты жизнедеятельности и внутренние органы, а также холестерин и другие вредные вещества, так что есть ее точно не стоит);

далее взять креветку по середине туловища, зажать двумя пальцами хвост и аккуратно «вытянуть» его, не сломав при этом хрупкое тельце;

после этого избавиться от ножек;

раскрывающим движением снять округлый панцирь.

Как правильно чистить жареные королевские креветки или приготовленные в супе? Обычно их подают только с хвостом, чтобы было удобно брать деликатес.