«Я с ними намучилась до слез»: жизнь Виктории Макарской испортило увеличение губ

Жена популярного актера Антона Макарского 17 лет назад решила улучшить себя. Ей не нравился размер губ, она захотела их увеличить. Результат оказался далеким от того, на который рассчитывала блондинка. Губы стали слишком объемными.

«Я постоянно отговариваю девчонок делать губы… Я с ними намучилась так, я когда это вспоминаю — до слез. Это очень больно!.. Никто меня не предупредил, что эти губы комками скатываются! Приходишь, а тебе говорят — вырезать это невозможно, потому что это гель, который не рассасывается», — с горечью отметила Виктория в шоу «Звезды сошлись», пишет Cosmo.

Виктория Макарская до и после увеличения губ Кадр из видео

Макарская подчеркнула, что неудачная пластика привела к многократным корректировкам. При этом муж изначально не знал о планах «второй половины». Когда он уехал на съемки, Виктория отправилась в клинику, где доверилась косметологам. Неожиданное преображение шокировало Антона.