Пять модных привычек, по которым изысканную женщину видно издалека

Мы знаем целых пять модных привычек, которые идеально дополнят безупречные манеры женщины, чтобы ее считали изысканной.

Выбирать подходящую цветовую гамму для гардероба

Уже довольно много сказано про соответствие цветотипов и правильно подобранной палитры гардероба. Но, к сожалению, не все учитывают этот факт при выборе вещей. Гармоничное считывание образа происходит только при удачной подборке цвета: так, холодный подтон отзывается в прохладных оттенках, а теплый — в солнечно-желтоватых. Не забывайте дополнять ваше внешнее содержание изысканными манерами. Будьте тактичны и абсолютно просты в общении с окружающими. Это создаст о вас исключительно положительное впечатление!

Отдавать предпочтение качественным вещам

Если вы изучаете состав ткани, крой и качество изделия, прежде чем отправиться в примерочную, то это говорит не только о рациональном отношении к гардеробу, но и о желании выглядеть с иголочки. Поддерживаем! Тем более, что качественную одежду видно сразу. Она всегда удерживает форму и безупречно сидит на фигуре. Ну, а ваше природное обаяние и доброжелательность сумеют расположить любого собеседника и бонусом получить пару комплиментов.

Уметь сочетать в одном комплекте несколько фактур

Проходя мимо витрины в магазине с ювелирными украшениями, мы невольно рассматриваем детали, и удивляемся идеальной работе мастера. Огранка камней, форма, цвет и дизайн какого-либо кольца заставляет задержать внимание и изучить все подробно.

Тот же принцип работает, когда вы интегрируете всевозможные фактуры в одном образе. Так, крупная вязка отлично сочетается с шелком или кожей. Грубая отделка с прозрачным материалом, шерсть замечательно дружат с хлопковыми вещами. К слову, таких экспериментов может быть огромное множество.

А чтобы ваш выход был еще более фееричным, соблюдайте правила приличия. Откажитесь от отрицательных эмоций и будьте приветливы. Оставайтесь вежливыми в любой ситуации, и тогда окружающие будут вести себя так же.

Грамотно расставлять акценты

Ничто так не добавляет динамичности выходу как аксессуары. Объемные серьги, миниатюрная сумочка, кожаный ремень или красивая обувь. Без них образ не будет полноценным. Также важно не перегрузить его, а дополнить нужными акцентами.

И вам никогда не помешает доза элегантности, грации и сдержанного поведения в компании, которые так располагают к легкому общению. Подобрать подходящую к образу обувь

Лоферы, дерби, оксфорды, слипоны, челси, конверсы и знакомые всем классические лодочки, про которые вы неоднократно слышали и видели, могут числиться в списке покупок каждой женщины.