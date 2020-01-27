ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие умницы и красавицы собрались, чтобы узнать всю подноготную Дали и Пикассо

Вторая часть лекции была посвящена взбалмошному Дали, который прославился своим скандальным поведением, увлекался психоанализом Фрейда, писал мир эротических снов и собственных галлюцинаций. Мы поговорили о его становлении, поиске собственного стиля, увлечении сюрреализмом, жизни с Гала. Обсудили, как повлияли на Дали Веласкес и Вермеер, а также узнали почему Дали считал себя последователем Босха и чем художник занимался в Америке.