ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие умницы и красавицы собрались, чтобы узнать всю подноготную Дали и Пикассо

23 января в таллиннском ресторане iO Restoran & Lounge проект ART Showcase провел интереснейшую и познавательную лекцию по искусству, посвященную двум величайшим испанцам XX века: Пабло Пикассо и Сальвадору Дали. Эксцентричные, коммерчески успешные, эти художники эпатировали публику не только своими работами, но и образом жизни.
Венский искусствовед Дарья Сабитова рассказала о творческом поиске Пикассо, о его ранних «голубом» и «розовом» периодах. Зрители выяснили, как появился кубизм, а также узнали, почему художник восхищался Сезанном и африканской скульптурой, чем были интересны работы Пикассо для Сергея Дягилева и керамика позднего периода, созданная на юге Франции.
Вторая часть лекции была посвящена взбалмошному Дали, который прославился своим скандальным поведением, увлекался психоанализом Фрейда, писал мир эротических снов и собственных галлюцинаций. Мы поговорили о его становлении, поиске собственного стиля, увлечении сюрреализмом, жизни с Гала. Обсудили, как повлияли на Дали Веласкес и Вермеер, а также узнали почему Дали считал себя последователем Босха и чем художник занимался в Америке.
Лектор, венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом она - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей, интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.
Всех пришедших гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с ужином от шеф-повара ресторана «iO Restoran & Lounge» Завена Ионесяна.
Партнер проекта Art Showcase VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами, а фирма MAITSEV KIMP подарила лектору и разыграла среди гостей оригинальные букеты, составленные из фруктов, конфет и цветов.
Наша следующая встреча будет посвящена двум величайшим мастерам римского барокко - Караваджо и Бернини. Непревзойденные мастера барочной драмы, художники несгибаемой воли и большого таланта.
Дата мероприятия: 20 февраля (18.00- 21.30). Место проведения лекции: ресторан iO Restoran & Lounge.
Стоимость билета: 49€ с включенным ужином.
Регистрация на лекцию обязательна по емайл: fashion.showcase.info@gmail.