Пн, 27.01.2020

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

Булочки с творогом. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Не знаете, что можно приготовить на завтрак из творога? Этот продукт годится не только для запеканки или сырников. Попробуйте сделать одно из наших творожных блюд для завтрака – все они вкусные и интересные. Рецепты предлагает «Сегодня».

Кстати, в твороге сконцентрированы почти все полезные вещества, которые есть в молоке. Это аминокислоты, кальций, белок, минералы, жир, углекислота и витамины.

Рисовый пудинг с творогом и сухофруктами

Время приготовления - 1,5 ч

Ингредиенты

  • 1 стакан круглозерного риса
  • 3 стакан молока
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 3-4 ст.л. сахара
  • 200 г пастообразного творога
  • 1 яйцо
  • 2 белка
  • 50 г кураги
  • 50 г изюма
  • Щепотка соли
  • Панировочные сухари

Способ приготовления

  1. Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь.
  2. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15-20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло.
  3. Нагреть духовку до 170 °С.
  4. Смешать творог с яйцом и сахаром.
  5. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты.
  6. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой.
  7. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой.
  8. Поставить в духовку на 40-45 минут.
  9. Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Треугольники с сыром, чесноком и зеленью

Время приготовления - 30 минут

Ингредиенты

  • 1 упаковка тонкого лаваша
  • 250 г творога
  • 150 г твердого сыра
  • 3 яйца
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 пучок укропа
  • Соль – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления

Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать.

В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать.

Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам.

В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась.

В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать.

Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Булочки с творогом и яблоками

Время приготовления - 45 минут

Ингредиенты

  • Творог – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 10 г,
  • Яблоки – 3 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто.
  3. Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки.
  4. Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки.
  5. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.
  6. Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.

 

 
 
 
 
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