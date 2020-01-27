Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

Кстати, в твороге сконцентрированы почти все полезные вещества, которые есть в молоке. Это аминокислоты, кальций, белок, минералы, жир, углекислота и витамины.

Рисовый пудинг с творогом и сухофруктами

Время приготовления - 1,5 ч

Ингредиенты

1 стакан круглозерного риса

3 стакан молока

1 ст.л. сливочного масла

3-4 ст.л. сахара

200 г пастообразного творога

1 яйцо

2 белка

50 г кураги

50 г изюма

Щепотка соли

Панировочные сухари

Способ приготовления

Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15-20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло. Нагреть духовку до 170 °С. Смешать творог с яйцом и сахаром. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой. Поставить в духовку на 40-45 минут. Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Треугольники с сыром, чесноком и зеленью

Время приготовления - 30 минут

Ингредиенты

1 упаковка тонкого лаваша

250 г творога

150 г твердого сыра

3 яйца

4-5 зубчиков чеснока

1 пучок укропа

Соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления

Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать.

В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать.

Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам.

В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась.

В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать.

Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Булочки с творогом и яблоками

Время приготовления - 45 минут

Ингредиенты

Творог – 200 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Масло растительное – 100 мл

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 10 г,

Яблоки – 3 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сахарная пудра – 1 ст.л.

Способ приготовления