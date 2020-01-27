Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

Не знаете, что можно приготовить на завтрак из творога? Этот продукт годится не только для запеканки или сырников. Попробуйте сделать одно из наших творожных блюд для завтрака – все они вкусные и интересные. Рецепты предлагает «Сегодня».
Кстати, в твороге сконцентрированы почти все полезные вещества, которые есть в молоке. Это аминокислоты, кальций, белок, минералы, жир, углекислота и витамины.
Рисовый пудинг с творогом и сухофруктами
Время приготовления - 1,5 ч
Ингредиенты
- 1 стакан круглозерного риса
- 3 стакан молока
- 1 ст.л. сливочного масла
- 3-4 ст.л. сахара
- 200 г пастообразного творога
- 1 яйцо
- 2 белка
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- Щепотка соли
- Панировочные сухари
Способ приготовления
- Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь.
- Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15-20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло.
- Нагреть духовку до 170 °С.
- Смешать творог с яйцом и сахаром.
- Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты.
- Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой.
- Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой.
- Поставить в духовку на 40-45 минут.
- Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.
Треугольники с сыром, чесноком и зеленью
Время приготовления - 30 минут
Ингредиенты
- 1 упаковка тонкого лаваша
- 250 г творога
- 150 г твердого сыра
- 3 яйца
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 пучок укропа
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления
Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать.
В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать.
Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам.
В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась.
В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать.
Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.
Булочки с творогом и яблоками
Время приготовления - 45 минут
Ингредиенты
- Творог – 200 г
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 10 г,
- Яблоки – 3 шт.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
Способ приготовления
- Яблоки почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- В чашу миксера выложить творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, влить растительное масло, все взбить. Муку смешать с разрыхлителем, по частям добавить в творожную массу и перемешать лопаткой. Должно получиться густое тесто.
- Аккуратно вмешать в тесто нарезанные яблоки.
- Разделить тесто на восемь частей, каждую часть скатать в шар в руках или на доске с мукой. Слегка прижать со всех сторон, формируя булочки.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 25 минут или до сухой зубочистки.
- Готовые булочки остудить на решетке, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или какао на завтрак.