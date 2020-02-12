Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов

Салат «Гранатовое сердце» на День святого Валентина

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Гранатовые зерна – для украшения

Способ приготовления

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.

Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.

Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.

Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.

Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

«Капрезе» на День святого Валентина

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

2 мясистых помидора

1 большой шарик моцареллы

2 столовые ложки оливкового масла

Свежемолотый черный перец

Сушеные итальянские травы

Зеленый базилик

Бальзамический уксус

Способ приготовления

Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.

Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.

Измельчаем черный перец в мельнице для специй.

Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.

Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.

Салат со свекольными сердечками

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

4 ст.л. нарезанных грецких орехов, поджаренных

450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)

3 стакана рукколы или другой салатной зелени

1/4 чашка фенхеля, нарезанного

Соус винегрет – для заправки

1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного

Способ приготовления

Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.

Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.

Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).

Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.

Салат из сельди с апельсинами и орешками

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

1 филе слабосоленой сельди

1 апельсин

Горсть кедровых орешков

1 свекла

1 ст. л. горчицы в зернах

Перья шнитт-лука

Растительное масло

Черный перец

Способ приготовления

Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.

Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.

Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.

Сельдь нарежьте очень мелко.

Добавьте нарезанный шнитт-лук.

Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.

Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.

Фруктовый салат в шоколадной корзинке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

1 киви

1 апельсин

2 мандарина

1 груша

1 яблоко

Горсть ягод

Для корзинок:

300 г черного шоколада

2 воздушных шарика

Для подачи:

100 г мороженого

4 веточки мяты

Способ приготовления

Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.

Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).

Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.