Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов

Планируете романтический ужин на 14 февраля? Валентинка ко Дню всех влюбленных может быть не только в виде открытки или шоколадки, но и в виде вкусных блюд, приготовленных своими руками. Мы подготовили для вас пять лучших салатов специально для ужина при свечах в День святого Валентина.
Салат «Гранатовое сердце» на День святого Валентина
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
2-3 шт. картофеля
2 куриных филе
50 г грецких орехов
100 г сыра
2 моркови или морковь по-корейски
3 яйца
Майонез – по вкусу
Соль – по вкусу
Гранатовые зерна – для украшения
Способ приготовления
Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
Украсить готовый салат гранатовыми зернами.
«Капрезе» на День святого Валентина
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
2 мясистых помидора
1 большой шарик моцареллы
2 столовые ложки оливкового масла
Свежемолотый черный перец
Сушеные итальянские травы
Зеленый базилик
Бальзамический уксус
Способ приготовления
Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.
Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.
Измельчаем черный перец в мельнице для специй.
Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.
Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.
Салат со свекольными сердечками
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
4 ст.л. нарезанных грецких орехов, поджаренных
450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)
3 стакана рукколы или другой салатной зелени
1/4 чашка фенхеля, нарезанного
Соус винегрет – для заправки
1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного
Способ приготовления
Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.
Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.
Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).
Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.
Салат из сельди с апельсинами и орешками
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:
1 филе слабосоленой сельди
1 апельсин
Горсть кедровых орешков
1 свекла
1 ст. л. горчицы в зернах
Перья шнитт-лука
Растительное масло
Черный перец
Способ приготовления
Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.
Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.
Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.
Сельдь нарежьте очень мелко.
Добавьте нарезанный шнитт-лук.
Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.
Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.
Фруктовый салат в шоколадной корзинке
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
1 киви
1 апельсин
2 мандарина
1 груша
1 яблоко
Горсть ягод
Для корзинок:
300 г черного шоколада
2 воздушных шарика
Для подачи:
100 г мороженого
4 веточки мяты
Способ приготовления
Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.
Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).
Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.
Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.