Какие ошибки при мытье посуды допускают даже отличные хозяйки

Казалось бы, мытье посуды — всего лишь ежедневная рутинная обязанность, к которой нас приучают с самого детства. Но несмотря на годы практики, даже опытные хозяйки нередко допускают здесь серьезные ошибки, пишет kotel.guru.
Постоянное мытье губкой
Доказано, что моющая губка для посуды является настоящим рассадником болезнетворных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Все дело в ее пористой структуре, которая помогает эффективно удалять остатки пищи с посуды и одновременно служит идеальным «приютом» для микробов и плесени. Исследования американских ученых показали, что на обычной губке, которую использовали всего несколько дней, присутствуют практически все известные виды бактерий. Однако существует несколько способов избежать скопления микробов:
Во-первых, после каждого использования рекомендуется хорошо промыть губку и поместить в микроволновую печь на 15-40 секунд в зависимости от мощности техники. Такая процедура поможет дезинфицировать и высушить ее. Тем не менее, пользоваться одной и той же губкой подолгу не стоит, она остается безопасной не дольше недели.
Во-вторых, можно заменить привычную губку на тряпку из натурального материала, например, микрофибры или бамбука. После каждого мытья таким изделием его нужно тщательно выстирать или прокипятить и повесить сушиться подальше от раковины.
Слишком много пены
Если при мытье посуды ваша кухонная раковина приобретает вид пенного облака, значит вы злоупотребляете моющим средством. Реклама жидкости для мытья посуды не зря уверяет, что для сияющей чистоты достаточно лишь одной капли.
Действительно, моющего средства должно быть в меру, ведь для полного смывания обильной пены требуется большое количество воды. Если же частицы мыльного состава будут регулярно оставаться на поверхности плохо промытой посуды, вредные химические вещества смогут легко проникнуть в организм вместе с пищей и напитками. Экономное использование средства поможет не только покупать его реже и снизить расход воды, но и обезопасить ваше здоровье.
Перебор с водой
При мытье посуды вручную расходуется гораздо больше воды, чем при использовании посудомоечной машины. На большое количество грязных тарелок и стаканов может уйти до 100 литров воды. Многие люди тратят даже больше, чем требуется в действительности. Например, держать кран открытым на протяжении всего процесса мытья — настоящее расточительство на фоне растущего дефицита пресной воды на Земле.
Представьте, сколько пригодной для питья жидкости просто так утекает в канализацию, а вместе с ней и ваши деньги на оплату водоснабжения. Конечно, можно установить на кухне смеситель с низким расходом воды, но гораздо эффективнее затыкать сливное отверстие раковины пробкой, набирать необходимое количество воды и мыть посуду в ней, а под проточной только ополаскивать. Все это пойдет на пользу вашему кошельку и нашей планете.
Агрессивная химия
Средства для мытья посуды разных производителей и ценовых категорий имеют одинаковую пенящуюся основу — лоурилсульфат натрия, который также используется в производстве стирального порошка. Однако при выборе моющего средства все равно имеет смысл присмотреться к составу. Например, продукцию, содержащую триклозан, диоксан, отбеливатель или агрессивные антисептики, лучше поставить обратно на полку, так как она в итоге может спровоцировать размножение устойчивых к химикатам бактерий.
Чтобы защитить свое здоровье, лучше перейти на экологичные моющие составы, произведенные на основе мыльного ореха или корня мыльнянки. Можно также мыть посуду обычным мылом с максимально натуральным составом, содой или лимонной кислотой. Эти безопасные, проверенные временем средства прекрасно очищают посуду, если мыть ее сразу после использования или предварительного замачивания.
Грязная раковина
Если вы, перемыв всю посуду, со спокойной душой уходите с кухни, то вам следует немного изменить свои привычки. Речь идет о регулярной чистке раковины. Многочисленные исследования показали, что по количеству микробов раковина на кухне значительно опережает унитаз. Пожалуй, неприятно думать, что посуда, вымытая в унитазе, может оказаться чище той, что стоит на вашей кухонной полке, однако исправить ситуацию достаточно просто.
Именно привычка ежедневно мыть и дезинфицировать раковину и прилегающие к ней поверхности при помощи специальных бытовых средств или соды с уксусом поможет вам забыть о микробах и неприятных туалетных ассоциациях.
Засорение слива остатками пищи
Очередная распространенная ошибка хозяек — складывать в раковину тарелки и сковородки с остатками пищи. При постоянном накоплении и гниении пищевых отходов в стоке, неприятный запах на кухне станет меньшим из зол, ведь в запущенном случае придется прибегнуть к помощи сантехника и выложить за его услуги кругленькую сумму. Таких сложностей можно избежать, если предварительно счищать с посуды все остатки. Однако это может быть затруднительно в большой семье, где за каждым не уследить. В таком случае предохранить слив от забивания поможет специальное ситечко (фильтр) для сливного отверстия, которое эффективно задерживает все остатки пищи.
Также для профилактики засоров рекомендуется периодически использовать современные химические составы для прочистки труб. Конечно, самый радикальный, но дорогой вариант защиты слива — установка автоматического диспоузера, способного измельчить все, что попадает в раковину: от овощных очистков до бумажных салфеток и костей. Если подобные расходы не сильно ударят по вашему семейному бюджету, к данному техническому усовершенствованию стоит присмотреться.