Какие ошибки при мытье посуды допускают даже отличные хозяйки

Постоянное мытье губкой

Доказано, что моющая губка для посуды является настоящим рассадником болезнетворных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Все дело в ее пористой структуре, которая помогает эффективно удалять остатки пищи с посуды и одновременно служит идеальным «приютом» для микробов и плесени. Исследования американских ученых показали, что на обычной губке, которую использовали всего несколько дней, присутствуют практически все известные виды бактерий. Однако существует несколько способов избежать скопления микробов:

Во-первых, после каждого использования рекомендуется хорошо промыть губку и поместить в микроволновую печь на 15-40 секунд в зависимости от мощности техники. Такая процедура поможет дезинфицировать и высушить ее. Тем не менее, пользоваться одной и той же губкой подолгу не стоит, она остается безопасной не дольше недели.

Во-вторых, можно заменить привычную губку на тряпку из натурального материала, например, микрофибры или бамбука. После каждого мытья таким изделием его нужно тщательно выстирать или прокипятить и повесить сушиться подальше от раковины.

Слишком много пены

Если при мытье посуды ваша кухонная раковина приобретает вид пенного облака, значит вы злоупотребляете моющим средством. Реклама жидкости для мытья посуды не зря уверяет, что для сияющей чистоты достаточно лишь одной капли.

Действительно, моющего средства должно быть в меру, ведь для полного смывания обильной пены требуется большое количество воды. Если же частицы мыльного состава будут регулярно оставаться на поверхности плохо промытой посуды, вредные химические вещества смогут легко проникнуть в организм вместе с пищей и напитками. Экономное использование средства поможет не только покупать его реже и снизить расход воды, но и обезопасить ваше здоровье.

Перебор с водой

При мытье посуды вручную расходуется гораздо больше воды, чем при использовании посудомоечной машины. На большое количество грязных тарелок и стаканов может уйти до 100 литров воды. Многие люди тратят даже больше, чем требуется в действительности. Например, держать кран открытым на протяжении всего процесса мытья — настоящее расточительство на фоне растущего дефицита пресной воды на Земле.

Представьте, сколько пригодной для питья жидкости просто так утекает в канализацию, а вместе с ней и ваши деньги на оплату водоснабжения. Конечно, можно установить на кухне смеситель с низким расходом воды, но гораздо эффективнее затыкать сливное отверстие раковины пробкой, набирать необходимое количество воды и мыть посуду в ней, а под проточной только ополаскивать. Все это пойдет на пользу вашему кошельку и нашей планете.

Агрессивная химия