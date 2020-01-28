Еда, которая улучшает настроение и не вредит фигуре

1. Цельнозерновая крупа

Она не только поднимет настроение (благодаря содержанию клетчатки), но и надолго сделает тебя сытой. Выбирай любую, какая больше нравится – овсяную, кукурузную, пшенную, рисовую или смесь нескольких видов.

2. Соевые бобы

Очень полезный продукт. Они являются источником клетчатки, растительного белка, а также множества витаминов и минералов, необходимых для снижения риска развития многих хронических заболеваний (например, сердечно-сосудистых).

3. Бананы

Витамин B6 способен не просто повысить настроение, но даже уменьшить самые противные симптомы ПМС.

4. Горький шоколад

Исследования показали, что темный шоколад поднимает уровень гормона радости серотонина. Разумеется, не стоит в поисках радости злоупотреблять шоколадом. Диетологи разрешают есть его даже каждый день, но не более 20-30 граммов.

5. Миндаль

Во-первых, это очень удобный и сытный перекус . Во-вторых, миндаль богат полезными для организма жирами и протеином, влияющим на повышение энергии.

6. Авокадо

В нем содержится огромное количество полезных ненасыщенных жиров, клетчатки и фитохимических веществ (растительных биологически активных компонентов, которые снижают риск многих заболеваний).

7. Лосось

Пища не только для настроения, но и для мозга. Научно доказано, что соединение докозагексаеновой кислоты (ДГК), содержащееся в лососе, помогает поддерживать здоровье центральной нервной системы, не говоря уже о благотворном влиянии этой рыбы на твое сердце и обмен веществ.

8. Творог

Свежий творог обеспечивает твой организм белком и триптофаном – аминокислотой, связанной с улучшением настроения и работоспособности.

9. Нут

Обеспечит тебя важными питательными веществами - фолиевой кислотой, марганцем и железом.

10. Шпинат

Диетологи особенно любят шпинат за содержание нитратов, которые помогают снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

11. Малина

Сладкоежки могут баловать себя этой ягодой без чувства вины. В одной чашке малины содержится 8 граммов клетчатки – треть того, что тебе необходимо в день - и всего 5 граммов сахара.

12. Фисташки

Плохо спишь ? Попробуй съесть после ужина небольшую порцию фисташек. Белок, витамин D и магний в их составе помогут тебе лучше спать и, следовательно, чувствовать себя на следующий день бодрой и веселой.

13. Матча

Этот чайный порошок содержит столько же кофеина, сколько кофе, а потому помогает повысить энергию, настроение и концентрацию внимания.

14. Кофе

Сам кофе, конечно, также входит в наш список за бодрящий кофеин в составе. Только не забудь, что перебарщивать с количеством кофеина не стоит.

15. Инжир

В нем содержатся калий, магний, кальций и железо. Все этим минералы улучшают кровоток, контролируют работу мышц. Он поможет тебе и в бодрости, и наладит сон.

16. Яйца

Ты и без нас знаешь, что это отличный источник белка. Кроме того яйца обеспечивают тебя холином – питательным веществом, важным для памяти, настроения и мышечного контроля, а еще витамином B12, который регулирует нервную систему.

17. Арбуз

Энергетический спад зачастую наступает от обезвоживания организма, ты становишься вялой и сонной. Арбуз, полный столь необходимой каждому воды, поможет зарядиться энергией.

18. Апельсин

Этот фрукт также поддерживает баланс жидкости в организме, а еще содержит бодрящий витамин С и не менее бодрящий калий.

19. Бобовые