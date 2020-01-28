Шесть растений, которые не дают женщине устроить личную жизнь

Специалисты рекомендуют обратить внимание на подоконник. Какие цветы на нем стоят?

1. Кактус

Кактус – это мужское растение, и именно потому оно может мешать женщине обрести своё счастье. Дамам, которые до настоящего времени не обрели своё счастье, необходимо убрать кактус из своего дома.

Некоторым людям очень нравятся эти растения. И если нет желания избавляться от них, то необходимо постараться ставить их парами.

Это поспособствует тому, что негативное воздействие на хозяйку дома нейтрализуется.

2. Толстянка (денежное дерево)

Наверняка все знают, что это растение притягивает деньги, только в том случае, если обеспечить ему хороший уход. Тогда деньги в ваш дом потекут рекой.

Однако необходимо помнить, что это растение способно отгонять лиц мужского пола.

Поэтому толстянку также необходимо выращивать только в паре, тогда в личной жизни всё будет хорошо.

3. Плющ

Эксперты утверждают, что такое растение, как плющ категорически запрещено держать в доме. Да, оно красивое, но не безопасное для семейного счастья.

Плющ очень мало потребляет углекислого газа, соответственно и кислорода исходит от него недостаточно. По этой причине он не может очищать воздух так, как делают это другие растения. Но это еще не всё.

Плющ отрицательно влияет на личную жизнь представительниц прекрасного пола. А вот для улицы это растение подойдёт. Оно приносит благополучие в дом. Это связано с тем, что этому растению очень плохо в неволе, ведь оно считается диким. 4. Монстера

А этот вид растения оказывает негативное воздействие на лиц мужского пола. Люди давно заметили, что если мужчина находится продолжительное время рядом с этим растением, то он становится холодным и равнодушным к своей второй половинке.

Если представители сильного пола мечтают наладить свою сексуальную жизнь, то от этого цветка необходимо избавляться, как можно быстрее.

Монстеру лучше всего закопать под фруктовым деревом. Оно от этого будет лучше плодоносить.

5. Кипарис

Это растение может и не прогнать вторую половинку женщины, но сделает так, что отношения сильно подпортятся. К примеру, если поставить его на кухню, то партнёру перестанет нравиться еда, которую готовит ему жена.

А ведь это серьёзная причина для ссор со своей второй половинкой. Именно поэтому рекомендуется выращивать это растение в прихожей. Там оно ни на что не повлияет.

6. Китайская роза (гибискус)

А вот этот прекрасный цветок можно заводить только в том доме, где партнеры официально зарегистрировали свой брак. Тогда роза не навредит членам семьи.