Темные круги под глазами и сальные волосы: Ольга Серябкина удивляет неухоженным внешним видом

Ольга Серябкина записала несколько видео из аэропорта. В кадре звезда запечатлена без косметики, и фанаты тут же обратили внимание, что в отсутствие макияжа артистка выглядит не так эффектно, как обычно, рассказывает «Стархит».
34-летняя Ольга Серябкина чаще всего предстает перед публикой в откровенных и дерзких образах. Артистка давно привыкла к тому, что ее считают секс-символом, но это совсем не означает, что в повседневной жизни она выглядит так же, как на экране.
Очередные сторис Ольги в Instagram вызвали волну обсуждений среди ее фанатов. Многие пришли к выводу, что без косметики Серябкину практически невозможно узнать. Да и волосы звезды выглядят сальными и неухоженными.
Недавно певица пожаловалась на то, что ее настигла серьезная простуда. Ольга полторы недели не могла справиться с симптомами болезни, из-за чего ей пришлось отложить важные дела. Так что многие списали перемены во внешности на временные проблемы с самочувствием. «Я наконец-то выздоровела. Это было ужасно — лежать с температурой все это время. Теперь я вернулась», — сообщила звезда.
Но артистка давно привыкла к критике. Ее неоднократно осуждают за откровенные, на грани пошлости, фото в социальных сетях. По мнению некоторых, Ольга специально использует свою сексуальность, чтобы привлечь внимание к новым трекам и клипам. Певица же уверена, что имеет право появляться на публике как в скромных нарядах и без макияжа, так и в предельно откровенных платьях.