Темные круги под глазами и сальные волосы: Ольга Серябкина удивляет неухоженным внешним видом

34-летняя Ольга Серябкина чаще всего предстает перед публикой в откровенных и дерзких образах. Артистка давно привыкла к тому, что ее считают секс-символом, но это совсем не означает, что в повседневной жизни она выглядит так же, как на экране.

Очередные сторис Ольги в Instagram вызвали волну обсуждений среди ее фанатов. Многие пришли к выводу, что без косметики Серябкину практически невозможно узнать. Да и волосы звезды выглядят сальными и неухоженными.

Недавно певица пожаловалась на то, что ее настигла серьезная простуда. Ольга полторы недели не могла справиться с симптомами болезни, из-за чего ей пришлось отложить важные дела. Так что многие списали перемены во внешности на временные проблемы с самочувствием. «Я наконец-то выздоровела. Это было ужасно — лежать с температурой все это время. Теперь я вернулась», — сообщила звезда.

Ольга не стесняется появляться на публике без макияжа В середине января Ольга сменила прическу: немного уменьшила длину волос и остригла челку. Правда, эксперимент со стилем понравился далеко не всем.

Сама певица довольна новой прической