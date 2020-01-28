Секреты макияжа: как подобрать розовый оттенок румян?

Российский визажист Янина Маркова рассказала, как подобрать розовый оттенок румян и на что стоит обратить внимание во время их нанесения на кожу лица, пишет Пятый канал.

Как подобрать оттенок румян?

Янина советует подбирать оттенки по цветотипу или подтону кожи. Нежно-розовые румяна лучше всего подойдут девушкам со светлым оттенком и подчеркнут свежесть. Ярко-розовый лучше использовать при наличии загара или обладательницам смуглой кожи.

«Вам понадобятся компактные румяна» — советует использовать она.

Коралловый цвет придаст дополнительное сияние кожи любого цветотипа, но больше всего подойдет девушкам с оливковым цветом и теплым поддтоном.

Как правильно наносить румяна?

Компактные и рассыпчатые румяна следует наносить натуральной пушистой кисточкой, стряхивая излишки перед нанесением. Перед тем, как начать наносить продукт на кожу лица, найди выступающие участки щек.

«В этом нам поможет улыбка!» — подсказала визажист.