Секреты макияжа: как подобрать розовый оттенок румян?

Как подобрать кукольный оттенок румян и придать свежесть лицу?
Российский визажист Янина Маркова рассказала, как подобрать розовый оттенок румян и на что стоит обратить внимание во время их нанесения на кожу лица, пишет Пятый канал.
Как подобрать оттенок румян?
Янина советует подбирать оттенки по цветотипу или подтону кожи. Нежно-розовые румяна лучше всего подойдут девушкам со светлым оттенком и подчеркнут свежесть. Ярко-розовый лучше использовать при наличии загара или обладательницам смуглой кожи.
«Вам понадобятся компактные румяна» — советует использовать она.
Коралловый цвет придаст дополнительное сияние кожи любого цветотипа, но больше всего подойдет девушкам с оливковым цветом и теплым поддтоном.
Как правильно наносить румяна?
Компактные и рассыпчатые румяна следует наносить натуральной пушистой кисточкой, стряхивая излишки перед нанесением. Перед тем, как начать наносить продукт на кожу лица, найди выступающие участки щек.
«В этом нам поможет улыбка!» — подсказала визажист.
Во время улыбки выступают так называемые «яблочки», на которые наносят румяна. Движения должны быть легкими и круговыми. Ведите кисточкой снизу-вверх, уводят к периферии лица. Но яркий оттенок можно придать не только щекам. При желании аккуратно добавьте немного цвета на крылья носа и подбородок.