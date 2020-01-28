Вт, 28.01.2020

Отличный рецепт с винным соусом.для любителей мяса: говяжьи ребрышки

Говяжьи ребрышки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Говяжьи ребрышки – очень вкусное блюдо, которое, ко всему прочему, совсем несложно приготовить! 

Количество порций - 4

Время приготовления - 2 ч

Ингредиенты

Мясо говядина на ребрышках - 3 кг

Мука - 1 столовая ложка

Тимьян свежий - 2 стебля

Лист лавровый - 4 штуки

Горчица дижонская - 2 столовые ложки

Вино красное сухое - 200 мл

Сок от запекания мяса - 200 мл

Желе из красной смородины - 1 чайная ложка

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов. Натрите мясо солью и перцем, смажьте горчицей, поместите в форму для запекания. Влейте 300 мл горячей воды. Готовьте около 20 минут.

Снизьте нагрев до 170 градусов и продолжайте запекать до готовности мяса (степень прожарки — на ваш вкус). Чтобы не пригорел верх, накройте мясо фольгой.

Сок от запекания вылейте в сотейник, добавьте вино и готовьте 10 минут, затем добавьте муку, посолите по вкусу, хорошо размешайте и подержите на огне, пока соус не загустеет. В самом конце добавьте желе из смородины, перемешайте и перелейте в соусник, советует «Домашний Очаг».

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