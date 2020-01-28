Отличный рецепт с винным соусом.для любителей мяса: говяжьи ребрышки

Говяжьи ребрышки – очень вкусное блюдо, которое, ко всему прочему, совсем несложно приготовить!
Время приготовления - 2 ч
Ингредиенты
Мясо говядина на ребрышках - 3 кг
Мука - 1 столовая ложка
Тимьян свежий - 2 стебля
Лист лавровый - 4 штуки
Горчица дижонская - 2 столовые ложки
Вино красное сухое - 200 мл
Сок от запекания мяса - 200 мл
Желе из красной смородины - 1 чайная ложка
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов. Натрите мясо солью и перцем, смажьте горчицей, поместите в форму для запекания. Влейте 300 мл горячей воды. Готовьте около 20 минут.
Снизьте нагрев до 170 градусов и продолжайте запекать до готовности мяса (степень прожарки — на ваш вкус). Чтобы не пригорел верх, накройте мясо фольгой.
Сок от запекания вылейте в сотейник, добавьте вино и готовьте 10 минут, затем добавьте муку, посолите по вкусу, хорошо размешайте и подержите на огне, пока соус не загустеет. В самом конце добавьте желе из смородины, перемешайте и перелейте в соусник, советует «Домашний Очаг».