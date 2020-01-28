Отличный рецепт с винным соусом.для любителей мяса: говяжьи ребрышки

Разогрейте духовку до 220 градусов. Натрите мясо солью и перцем, смажьте горчицей, поместите в форму для запекания. Влейте 300 мл горячей воды. Готовьте около 20 минут.

Снизьте нагрев до 170 градусов и продолжайте запекать до готовности мяса (степень прожарки — на ваш вкус). Чтобы не пригорел верх, накройте мясо фольгой.

Сок от запекания вылейте в сотейник, добавьте вино и готовьте 10 минут, затем добавьте муку, посолите по вкусу, хорошо размешайте и подержите на огне, пока соус не загустеет. В самом конце добавьте желе из смородины, перемешайте и перелейте в соусник, советует «Домашний Очаг».