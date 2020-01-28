Ты как девочка: как одеваться вне возраста и не выглядеть смешно

«Я девочка, я хочу на ручки»

Первое и основное — прекратите стесняться. Стыд за «не ту» одежду сегодня — не более чем гениальная манипуляция маркетологов. Во‑первых, чтобы заявить «я девочка, я не хочу ничего решать» не в 5 и не в 18 лет, нужна космическая смелость. Во‑вторых, отечественные «возрастные» девочки — с гипертрофированной самостоятельностью, «ключом на шее», стальным характером и врожденным трудоголизмом, дети «потерянного» поколения, которых не сломали жуткие 90-е, криминальная романтика и поголовный маргинальный образ жизни. И их желание побыть юной, наивной и даже беспомощной не просто логично — они свои «ручки» заслужили.

Модный кодекс «феечки»

Общий свод правил для образа «снова девочка» довольно прост: вычеркиваем все утрированное. В первую очередь чистые базовые цвета (красный, желтый, синий) и откровенно маскарадный дизайн. Хотя в самих однозначно романтических вещах нет ничего непозволительного, просто образ лучше не перегружать. Для иллюстрации позволю себе еще раз выкопать «труп» бедной Кэрри Брэдшоу: юбка-пачка очень хороша в дуэте с «простым» верхом, а короткое «платье-торт» отлично дополнят ультрамодные сегодня велосипедки. Вообще, миксы и легкая ирония — проверенные лекарства от любого модного «передоза».

Дешевые ткани (в первую очередь лютую жесткую синтетику) тоже отправляем за борт: они хороши на утреннике в детском саду и тематических вечеринках. Взрослые феи могут себе позволить носить более комфортное и по-настоящему красивое.

Вы носите вещи «по-возрасту»?

Если есть сомнения в правильном курсе партии (или вы ортодокс и не любите эклектику) — смело косплейте любимую ролевую модель. Образ наивного романтика и вечную молодость идеально эксплуатировали мегазвезды ХХ века, от Надежды Румянцевой до двух Одри — Хепберн и Тоту. Продолжатели их славного дела сегодня — Джессика Альба и Алессандра Амбросио.