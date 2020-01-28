Опубликованы новые фото похудевшей Адель

Папарацци сутками караулили 31-летнюю певицу Адель после того, как в Сети стали появляться снимки похудевшей знаменитости. Фотографии с отдыха на Карибах вызвали обсуждения в соцсетях. Поклонники певицы спорили, к лицу ли ей худоба. Диета Адель, с помощью которой она скинула 45 килограммов, стала набирать популярность у людей, стремящихся сбросить лишнее, передает Super.