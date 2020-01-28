СОВЕТУЮТ ДИЕТОЛОГИ ⟩ Как быстро сбросить два-три килограмма?

Что делают диетологи, чтобы поддержать здоровый вес или сбросить несколько лишних килограммов? Мы собрали несколько рекомендаций от людей, которые точно знают, что нужно делать, чтобы противостоять лишнему весу!

Бросайте диету

Да, вы все правильно поняли: чтобы получить и удержать хорошую фигуру, в большинстве случаев достаточно просто придерживаться принципов здорового питания. Есть много фруктов и овощей, выбирать «сложные» углеводы с богатым содержанием клетчатки, не забывать про полезные жиры (орехи, жирная рыба) и активно двигаться. А вот диеты в большинстве своем «раскачивают» метаболизм и в итоге приводят к тому, что тело запасает жир, а не перерабатывает его в энергию. Хотите похудеть? Слезайте с диеты!

Позволяйте себе «запрещенные» продукты

Это то, что доктор прописал: время от времени балуйте себя недиетическими и даже «вредными» продуктами — в противном случае однажды ваша сила воли не справится с тягой к «вкусненькому» и вы обнаружите себя за поеданием третьей порции вредной еды. Кроме того, когда вы знаете, что в любой момент можете пойти и съесть конфету или чизбургер, вам проще убедить себя отложить вредное лакомство на потом. И еще на потом. И еще. Вы удивитесь, но это и правда работает.

Не переедайте

Даже самая полезная и диетическая еда не поможет вам сбросить лишний вес, если вы будете регулярно переедать. Чтобы этого избежать, во‑первых, стоит контролировать свои порции (обратите внимание на эти хитрости, которые помогут вам есть меньше), а, во‑вторых, питаться дробно. Если вы разделите свой дневной рацион на пять или шесть частей таким образом, чтобы каждые три часа что-нибудь съедать, вы просто не успеете проголодаться настолько, чтобы съесть лишнее. Ну, и, разумеется, не стоит забывать старое доброе правило: ешьте медленно, жуйте тщательно и обязательно делайте перерывы и прислушивайтесь к себе.

Ешьте белок на завтрак

20−30 граммов белка на завтрак — и вам даже в голову не придет перекусывать чем-то до обеда. Более того, как показали результаты одного из исследований, в котором приняли участие 4000 добровольцев, белковый завтрак в итоге помогает меньше съесть во время обеда. Так, те участники эксперимента, которые съедали за завтраком 30−40 граммов белка, в среднем ели на обед на 175 калорий меньше. Исследователи уверены, этот эффект достигается за счет того, что белок активирует выработку гормона, отвечающего за чувство сытости.

Ведите дневник питания

Сразу несколько исследований подтвердили: люди, которые фиксируют съеденные блюда, в итоге удачнее и легче сбрасывают лишний вес, а также успешнее его удерживают. Выберите подходящее вам приложение для смартфона или вовсе заведите старый добрый бумажный дневник — и вы заметите перемены в пищевом поведении (а значит и в весе) уже через неделю-другую. Мы не знаем, как это работает, но это работает всегда!

Чистите зубы