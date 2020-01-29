Британский турист так усердно развлекался с тайской проституткой, что разорвал свой половой орган

Анонимный британский турист в возрасте 30 лет позвонил по экстренному номеру в Таиланде. Медработники обнаружили на месте происшествия залитую кровью постель и выяснили, что турист разорвал пенис во время полового акта, передает Daily Star.
Британский турист, переспавший с проституткой в отеле, так усердствовал, что разорвал свой член и он начал кровоточить. Человек в панике позвонил по номеру службы экстренной помощи и несвязно кричал в трубку.
Медработники обнаружили красного от стыда мужчину и проститутку. Белые простыни были залиты свежей кровью, и мужчина мучился от боли.
В панике британский турист объяснил парамедикам, что занимался сексом так быстро, что маленький кусочек кожи на кончике его члена разорвался.
Медики оказали ему первую помощь в номере отеля, но мужчина отказался ехать в больницу. Ему было стыдно.
Медик Хум Тумрин, впервые увидев окровавленную постель в гостиничном номере, подумал, что это ножевое ранение. «Было очень приятно осознавать, что на самом деле произошло», — сказал Тумрин.
«Ему было очень больно, но нам было очень смешно», — сказал в заключение Тумрин.