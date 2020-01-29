Британский турист так усердно развлекался с тайской проституткой, что разорвал свой половой орган

Британский турист, переспавший с проституткой в отеле, так усердствовал, что разорвал свой член и он начал кровоточить. Человек в панике позвонил по номеру службы экстренной помощи и несвязно кричал в трубку.

Медработники обнаружили красного от стыда мужчину и проститутку. Белые простыни были залиты свежей кровью, и мужчина мучился от боли.

В панике британский турист объяснил парамедикам, что занимался сексом так быстро, что маленький кусочек кожи на кончике его члена разорвался.

Медики оказали ему первую помощь в номере отеля, но мужчина отказался ехать в больницу. Ему было стыдно.

Медик Хум Тумрин, впервые увидев окровавленную постель в гостиничном номере, подумал, что это ножевое ранение. «Было очень приятно осознавать, что на самом деле произошло», — сказал Тумрин.