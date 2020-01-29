Подсказки родителям: десять базовых правил в воспитании детей

И сейчас речь идет не о том, чтобы заставлять ребенка делать так, как будет правильно для кого-то или чтобы он стал послушным, повиновался каждому вашему решению и в результате стал очень удобным ребенком. А в том, чтобы дать ребенку свободу действия, объясняя ему все, что происходит вокруг.