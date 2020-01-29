Синдром сухого глаза: что делать, чтобы избавиться от проблемы

Симптомы и причины сухости глаз

Главные симптомы: ощущение рези, жжения в глазах, повышенная сухость или, наоборот, усиленное слезоотделение, раздражение от яркого света, снижение работоспособности при чтении, ухудшение зрения.

Причин, вызывающих сухость глаз, множество. Самые распространенные – это частое использование обогревателей, кондиционеров, долгое сидение у компьютера, телевизора, частое нахождение в прокуренном помещении и др. Кроме того, причиной могу быть возрастные гормональные изменения, частое использование лекарственных препаратов, например, антиаллергических, мочегонных или сосудосуживающих. Сухость глаз может быть симптомом различных хронических заболеваний, таких как красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия, сахарный диабет, нарушение функции печени.

Сухость глаз может быть также следствием такого инфекционного заболевания, как блефарит (воспаление века). А если после выхода на заснеженную улицу в солнечный день начинает резать в глазах, отекают веки, краснеют белки — у вас "снежная болезнь". Она опасна тем, что яркий белый свет вредно влияет на сетчатку, может ухудшать зрение.

Лечение и профилактика

Поставить правильный диагноз и выявить истинную причину заболевания может только врач-офтальмолог. Методы лечения тоже выбирает врач. Здесь и применение "искусственной слезы", и назначение витаминов, а иногда и оперативное вмешательство. Самолечением лучше не заниматься.

Профилактика сухости глаз — в правильной организации образа жизни:

при работе за компьюте­ром нужно отвлекаться каждые 10–15 минут;

пользоваться специальными очками;

правильно питаться, принимать витамины;

чаще гулять на свежем воздухе;

проветривать помещения, делать влажную уборку;

употреблять жидкости;

делать гимнастику для глаз.

Самое простое и эффективное упражнение — частое моргание. Также полезны круговые вращения глазными яблоками по часовой и против часовой стрелки, а затем слева направо и наоборот. А можно выбрать отдаленный предмет и смотреть на него 1–5 секунд, потом резко переключить внимание на более близкий предмет, не меняя положения головы.