ФОТО ⟩ Неудачный авиаперелет помог пассажирке похудеть на 76 килограммов

32-летняя Келси Бонас из американского Онтарио смогла похудеть без вреда для здоровья на 76 килограммов после неприятного инцидента в самолете, когда ей пришлось "унижаться перед стюардессами и пассажирами, выпрашивая удлинитель ремня безопасности". Женщина утверждает, что неоднократно садилась на диеты, но быстро набирала сброшенный вес.

По словам Бонас, она стала полнеть после того, как вышла замуж и переехала в Великобританию. Там американка пристрастилась к фастфуду и поглощала до четырех тысяч килокалорий в день. Келси съедала по утрам два макмаффина, днем обедала двумя бургерами, а перекусывала куриными наггетсами. В результате ее вес достиг 136 килограммов и стал вызывать неудобства, пишет таблоид Daily Mail.