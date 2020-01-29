Курс на очищение организма: продукты, которые слабят

Продукты, которые слабят стул обязательно должны присутствовать в рационе каждого, кто страдает от запоров. Это тот базовый минимум, который позволит наладить работу желудочно-кишечного тракта и чувствовать себя гораздо лучше.

Продукты, которые слабят взрослых

Овсяная каша с льняным маслом

Многие из нас уже давно полюбили овсянку на завтрак, а случилось это неспроста. Во-первых, эта каша насыщает тебя энергией на целый день. А во-вторых, относится к списку продуктов, которые слабят и хорошо сказываются на работе кишечника. Добавляй к натуральной овсянке несколько капель льняного масла и никогда не страдай от запоров.

Бананы

Бананы - не самый безопасный продукт, который слабит стул. Например, натощак этот сладкий фрукт есть не стоит. Однако, в банане содержится большое количество полезной при запоре клетчатки. Если ты почувствуешь, что организму нужна помощь - возьми бананчик.

Авокадо

Ни одна подборка с полезными продуктами не обходится без современного хита - авокадо. Делай авокадо-тост на завтрак и получай необходимую норму калия, чтобы никогда не переживать о запорах. Не только полезно, но и вкусно. А если научишься готовить гуакамоле, то равных тебе хозяек просто не сыскать!

Молотый кофе натощак

Что еще хорошо слабит, так это черный крепкий кофе. Весь секрет этого напитка в том, что он запускает пищеварение быстрее, чем слабительное.

Чернослив

Сухофрукты тоже неплохо справляются с этой непростой задачей и являются хорошим продуктом, который слабит. В черносливе содержится сорбитол, помогающий запустить работу желудочно-кишечного тракта и устраняющий проблемы со стулом. Но с сухофруктами нужно быть осторожнее, ведь в них много калорий и скорректировав проблемы с запором ты можешь запросто обрести проблемы с лишним весом.

Какие продукты слабят стул детей

Очевидно, что поить детей черным кофе или заставлять их есть ненавистный чернослив - это не необходимость. Для детей есть более приятные способы исправить проблему, и продукты, которые слабят стул.

Яблоки

В яблоках содержится много пектина, который запускает все необходимые процессы в организме.

Яблоки, в отличие от мандаринок, не вызывают аллергическую реакцию, поэтому деткам можно съесть парочку этих фруктов для того, чтобы избавиться от проблем с запором.

Отварная тыква

Тыква - это магический продукт, который всегда хорошо сказывается на организме. Тыквенный суп способен исправить проблемы ЖКТ, а обычная отварная тыква по праву считается одним из лучших продуктов, которые слабят детей.

Йогурт

Пробиотики в молочных продуктах - то, что доктор прописал для малышей с проблемным стулом. Не всем молочным продуктам можно петь дифирамбы, ведь ученые уже давно доказали, что есть связь между состоянием кожи и молочкой. Тем не менее, йогурты по прежнему считаются хорошим продуктом, который слабит.

Постарайся выбирать максимально натуральные йогурты, без добавок и подсластителей.

Слива

Неспроста в детстве мы получали много предупреждений от взрослых о том, что на сливы лучше не налегать. Эти сладкие фрукты запускают ЖКТ и хорошо слабят и детей, и взрослых. Можно не переживать о количестве съеденного.

Фасоль, горох и другие бобовые

В них мало жира и холестерина, а также они богаты клетчаткой и белком. Бобовые отлично справляются с поставленной задачей и слабят, без использования каких-либо препаратов из аптеки.

А вот и список продуктов, которые нельзя при запорах:

отварные яйца;

мясной бульон;

хлеб;

макароны из мягкой пшеницы;

грибы;

горчицу;

сало;

маргарин;

сливочное масло;

овощи, которые вызывают брожение в кишечнике (лук, редис, редька, репа, чеснок);

сладости (торты, желе, пирожные, мармелад, шоколад);

жирные молочные и кисломолочные продукты;

острые приправы (хрен, перец, горчица);

консервы;

копчености.

Не забывай и о том, что важна для организма обыкновенная, негазированная вода. Чем больше воды ты выпьешь - тем вероятнее, что запоров не будет. Норма воды в день спасает тебя от проблем с ЖКТ, благоприятно сказывается на коже и отлично помогает организму со всеми необходимыми функциями.