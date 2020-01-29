«Дружба со свекровью убережет от развода» и еще девять научных открытий о сексе и любви

Молодое поколение выбирает целибат

Сексуальная революция не только давно закончилась, но даже успела превратиться в сексуальный спад. К такому выводу пришли психологи из Университета Сан-Диего в 2017 году. Сегодня молодежь склонна иметь даже меньше сексуальных партнеров, чем их родители и бабушки-дедушки.

«Сексуальная рецессия» — так психологи называют этот период. Пока неизвестно, грозит ли это чем-то обществу. Но факт остается фактом — поколение Х не особо интересуется сексом.

Дружба с тещей спасет от развода

Некоторое время назад Университет Мичигана опубликовал любопытное исследование. Оказывается, что в браке счастливее тот, кто поддерживает хорошие отношения с тещей или свекровью. Ученые наблюдали несколько семей на протяжении 26 лет. Проверку временем и обстоятельствами прошли пары, в которых зять дружил с тещей, а жена — со свекровью. Риск разводов у этих семей был ниже на 20 процентов, чем у всех остальных.

Еще более любопытным оказался факт, что жены более трепетно относились к вмешательству свекровей в семейную жизнь пары. Тогда как мужчины смотрели на вмешательство тещи сквозь пальцы.

Определен лучший возраст для женитьбы

Группа ученых из Университета Юты в 2015 году решили выяснить, когда лучше выходить замуж и жениться. Оказалось, что люди, вступающие в брак в возрасте 25-32 годов, разводятся реже.

Социолог Николас, проводивший исследование, также узнал, что в целом уровень разводов снижается. Но только потому что люди вообще предпочитают не жениться, а просто живут вместе. Это особенно актуально для миллениалов — они не горят желанием связывать себя узами брака.

Оргазм улучшает настроение на два дня

Выброс эндорфинов после оргазма продолжается в течение 48 часов — к такому выводу в 2017 году пришли ученые из Университета Флориды. Так задумано природой: в течение этого времени сперма сохраняет активность в теле женщины, чтобы оплодотворение яйцеклетки точно произошло.

Психологи рекомендуют использовать эти часы с пользой — например, решать конфликтные ситуации, если в паре есть проблемы.

Разведенные мужчины страдают больше

Это выяснили ученые из Университета Небраски несколько лет назад. Одинокие и разведенные мужчины чаще страдают депрессией, злоупотребляют алкоголем и другими веществами. Они также имеют более высокую склонность к суициду, чем женатые.

Объяснение простое: о здоровье женатых мужчин обычно заботятся их жены, настаивают на визитах к врачу. О холостяках никто так не заботится, а сами по себе мужчины стараются избегать врачей и больниц, тем самым отказывая себе в своевременной помощи.

Изменяющие мужчины могут лишиться достоинства

Ну, или серьезно его повредить. Такое неожиданное предупреждение дают всем любителям адюльтера ученые из исследовательского центра Университета Мэриленда. Чем чаще мужчина изменяет партнерше, тем большему риску он себя подвергает. Во всем виноват стресс — переживающий, что его могут застукать на месте преступления, мужчина имеет склонность совершать резкие движения. Они-то и могут повредить эрегированный пенис.

Женщины счастливы с менее привлекательными мужчинами

В 2017 году группа ученых из Университета Флориды (США) выяснили, что и почему связывает красавиц с невзрачными кавалерами. Оказывается, женщины чувствуют себя более счастливыми именно с малопривлекательными мужчинами. В исследовании участвовало более ста пар. Их попросили описать свою внешность, и более половины мужчин указали, что выглядят гораздо менее привлекательными по сравнению со своими женами.

Эту разницу мужчины компенсировали подарками. Они уделяли своим женщинам больше внимания в постели и даже выполняли за них некоторую домашнюю работу. Неудивительно, что с такими партнерами женщины чувствовали себя счастливее и удовлетвореннее.

Кстати, попутно психологи выяснили, что вполне популярен и обратный вариант, когда красивый мужчина выбирает в пару менее привлекательную женщину. Разница во внешности компенсируется в этом случае женщиной, которая и по дому старается больше обычного, и в сексе более активна.