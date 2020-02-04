УЖЕ В ЧЕТВЕРГ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Автор детективов Анна Князева признается, что первые 30 страниц романа пишутся тяжело

Анна Князева — самый популярный псевдоним писательницы Натальи Симаковой. Для творчества Князевой характерно наличие нескольких захватывающих сюжетных линий, хитроумные интриги, сочные образы героев, которые очень любознательны и часто попадают в непредвиденные обстоятельства.

Сегодня Анна стабильно входит в списки самых популярных авторов детективов, а по мотивам ее романов вышло два мини-сериала. Кстати, творческую судьбу Князевой предсказала гадалка в подземном переходе метро.

Krasotka.ee побеседовала с Анной Князевой и узнала, как пишутся детективы, как выстраивается сюжетная линия, сколько книжек можно написать за год, как выбрать хорошую книгу и стоит ли писать всем.

- Как вы пришли в этот жанр?

- Сразу пришла, как только начала писать. Моя первая книга «Сейф за картиной Коровина» уже была детективом. И с тех пор пишу только детективы. Ни про любовь, ни про приключения не пишу, хотя и то и другое присутствует в моих книгах.

- Почему пишете под псевдонимом?

- Это не мой выбор. По-видимому, когда я начинала писать и публиковаться, было принято, что автор должен иметь псевдоним. И мне в издательстве посоветовали, даже выдали его, не сама выбирала. Конечно, я бы предпочла публиковаться под своим именем.

- Как рождается детектив: вы продумываете книгу с начала и до финала или в процессе герои ведут вас?

- Я уже давно изобрела свой способ написания детективов. У этого жанра есть законы, по которым надо его строить. И я их знаю. Но я до самого финала не знаю, кто убийца. Или как бы знаю, но еще сомневаюсь: а делать ли его убийцей. И очень часто я меняю свое решение, перебираю всех героев. Что это дает? Если я сама не догадываюсь, кто будет убийцей, то читатель точно не догадается. Это имеет свой результат.

- Откуда берете сюжеты? В мире столько детективных романов, кажется, что все возможные уже написаны.

- Что-то совсем новое изобрести невозможно, потому что абсолютно все сюжеты перепеты и переписаны. Я не читаю современных авторов детективов, может, только классиков, потому что волей-неволей ты все равно позаимствуешь какой-то поступок героя или поворот сюжета. Чтобы такого не случилось – не читаю. И не смотрю сериалов. За редким исключением.

Для меня детектив начинается с моего удивления. Например, завязка книги «Перстень Александра Пушкина» мне приснилась. Я проснулась, записала и в течение полугода реализовала. В книге героиня приезжает в Санкт-Петербург, и на вокзале у нее взрывается чемодан. Получилась интересная детективная линия.

Если меня какое-то событие поражает в жизни, я беру этот маленький кусочек и вокруг него выстраиваю и раскручиваю интригу, придумываю героев. Все произрастает от удивления.

- В ваших романах присутствует мистика – почему?