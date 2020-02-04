УЖЕ В ЧЕТВЕРГ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Автор детективов Анна Князева признается, что первые 30 страниц романа пишутся тяжело

6 февраля в 19:00 в книжном магазине MNOGOKNIG.EE в Таллинне пройдет встреча с русской писательницей, успешным автором детективов и настоящей self-made woman Анной Князевой.
Анна Князева — самый популярный псевдоним писательницы Натальи Симаковой. Для творчества Князевой характерно наличие нескольких захватывающих сюжетных линий, хитроумные интриги, сочные образы героев, которые очень любознательны и часто попадают в непредвиденные обстоятельства.
Сегодня Анна стабильно входит в списки самых популярных авторов детективов, а по мотивам ее романов вышло два мини-сериала. Кстати, творческую судьбу Князевой предсказала гадалка в подземном переходе метро.
Krasotka.ee побеседовала с Анной Князевой и узнала, как пишутся детективы, как выстраивается сюжетная линия, сколько книжек можно написать за год, как выбрать хорошую книгу и стоит ли писать всем.
- Как вы пришли в этот жанр?
- Сразу пришла, как только начала писать. Моя первая книга «Сейф за картиной Коровина» уже была детективом. И с тех пор пишу только детективы. Ни про любовь, ни про приключения не пишу, хотя и то и другое присутствует в моих книгах.
- Почему пишете под псевдонимом?
- Это не мой выбор. По-видимому, когда я начинала писать и публиковаться, было принято, что автор должен иметь псевдоним. И мне в издательстве посоветовали, даже выдали его, не сама выбирала. Конечно, я бы предпочла публиковаться под своим именем.
- Как рождается детектив: вы продумываете книгу с начала и до финала или в процессе герои ведут вас?
- Я уже давно изобрела свой способ написания детективов. У этого жанра есть законы, по которым надо его строить. И я их знаю. Но я до самого финала не знаю, кто убийца. Или как бы знаю, но еще сомневаюсь: а делать ли его убийцей. И очень часто я меняю свое решение, перебираю всех героев. Что это дает? Если я сама не догадываюсь, кто будет убийцей, то читатель точно не догадается. Это имеет свой результат.
- Откуда берете сюжеты? В мире столько детективных романов, кажется, что все возможные уже написаны.
- Что-то совсем новое изобрести невозможно, потому что абсолютно все сюжеты перепеты и переписаны. Я не читаю современных авторов детективов, может, только классиков, потому что волей-неволей ты все равно позаимствуешь какой-то поступок героя или поворот сюжета. Чтобы такого не случилось – не читаю. И не смотрю сериалов. За редким исключением.
Для меня детектив начинается с моего удивления. Например, завязка книги «Перстень Александра Пушкина» мне приснилась. Я проснулась, записала и в течение полугода реализовала. В книге героиня приезжает в Санкт-Петербург, и на вокзале у нее взрывается чемодан. Получилась интересная детективная линия.
Если меня какое-то событие поражает в жизни, я беру этот маленький кусочек и вокруг него выстраиваю и раскручиваю интригу, придумываю героев. Все произрастает от удивления.
- В ваших романах присутствует мистика – почему?
- Особо в мистику не ухожу. Все же детектив – это реальные события, которым читатель должен верить. Мистика – то, во что верят не все, но элементы мистики должны присутствовать. Загадка, таинственность, когда читаешь роман и даже в животе иногда холодеет, - очень сильные чувства, и читателю хочется их переживать. Да мне и самой хочется. Стараюсь наполнять свои книги разными эмоциями: любовью, удивлением, новыми знаниями, поэтому у меня часто в книгах есть исторические линии.
- Сколько времени уходит на написание книжки?
- Есть очень интересное наблюдение: если, набрасывая книгу, я думаю, что она будет легкой, как правило, она очень тяжело пишется. Иногда самые сложные, где присутствует большая историческая линия, пишутся легко. Здесь не угадать.
В год у меня выходит от трех до четырех книг. Иногда я еще пишу рассказы, для сборников. То есть три-четыре месяца уходит на одну книгу.
- Говорят, что авторы детективов сами не пишут, а за них работают другие люди.
- Когда у писателя выходит десять или 15 детективов в год, я как пишущий человек понимаю, что это физически невозможно. Можно уже на первом году перегреться сильно. За три месяца написать детектив тяжело – какое-то время уходит на подготовку, на наброски. Первые 30 страниц вообще тяжело пишутся. Почему? Потому что первые страницы - это как посадка в огороде, надо, чтобы все взошло ровно. Писать больше, чем сейчас, я бы не смогла.
- Что чувствовали, когда появилась первая книжка?
- Это было удивительное чувство удовлетворения, светлое и хорошее. Все намешано в этом чувстве. Кажется, когда я защитила диплом, не испытывала подобного. Пусть будет штамп: первая книга вызвала бурю эмоций.
- Можно ли зарабатывать на книгах в России?
- Если очень стараться, быть последовательным человеком, не срывать графики, которые сам для себя наметил, сдавать книги в срок, то на жизнь заработать можно. Возможно, кто-то из очень раскрученных сегодня авторов зарабатывает больше, но мне хватает.
- Какие книги читаете?
- В последнее время читаю то, что необходимо по сюжету, именно о том временном промежутке, читаю классиков того времени, о котором пишу, потому что считаю важным частично перенимать ту стилистику. И, естественно, литературу по писательскому и сценарному мастерству. Мой дебют как сценариста состоялся: вышел сериал «Призраки Замоскворечья» по моей книге, и я вместе с Аркадием Высоцким писала сценарий. Среди русских писателей есть несколько очень любимых: Валентин Катаев, Вениамин Каверин, Алексей Толстой и Борис Лавренев. Из мировых – Сомерсет Моэм, Френсис Скотт Фицджеральд и Конан Дойль.
В молодом возрасте я поддавалась на все модные течения и все читала. Видимо, начиталась столько книг, что сейчас с большой осторожностью подхожу к каким-то рекомендациям, и то, что читают сейчас все, не читаю. Жизненный опыт – страшная вещь.
- Посоветуйте, как выбирать хороший детектив, есть универсальные советы?
- Наверное, нет. Могу сказать, как я выбираю книги. Я научилась выхватывать то, что мне нужно. Обязательно открываю первую страницу: смотрю, как выглядит текст, совпадаю ли я с автором по ритму. Это важно для меня: я очень не люблю плотные тексты, люблю, чтобы были диалоги. Безусловно, читаю аннотации. И если меня затягивает с первых двух страниц, я покупаю эту книгу.
- Почему в России много женщин, пишущих детективы?
- Мне кажется, что женщины в большей степени обладают усидчивостью, последовательностью и умеют довести дело до конца. Писательство – дело долгое. И потом женщины изобретательные, хитрые и интриганки. Хотя многие мужчины пишут хорошие детективы, но они у них мужские – суровые. У мужчин свои игрушки, у нас свои.
- Сегодня пишут все. Достаточно открыть социальные сети. Как вы относитесь к такому рьяному вгрызанию всех в литературное пространство?
- Писать могут все. Уверена в этом. У кого-то получится очень хорошо, у кого-то попроще. Но надо учиться, читать специальную литературу, перенимать опыт других, анализировать успешные произведения. Просто писать – мало. Учиться, учиться и учиться. Это хороший совет.