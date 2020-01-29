Семь приемов, чтобы скрыть беспорядок дома за 5 минут до прихода гостей

Расчисти поверхности

Минимальное количество вещей, которое попадается на глаза, — это верный способ создать у гостей ощущение, что у тебя дома идеальная чистота и порядок. Вспомни, как убираются горничные в номерах отелей. Прежде всего, они освобождают все поверхности столов и тумбочек, складывают все вещи компактно и сдвигают в одно место.

Сделай так же и ты. Убери со столешницы на кухне все мелкие бытовые приборы, губки, ножи и прочие предметы, которые нагромождают помещение. Собери одежду с вешалок и стульев и положи в шкаф. Сложи разбросанные игрушки в пакет и спрячь в кладовку.

Замени старые полотенца на новые

Этот простой прием незаменим, когда до прихода гостей остаются считанные минуты. Не забудь сложить полотенца максимально аккуратно и положить прямо рядом с раковиной. Можешь также заменить старый рулон туалетной бумаги на новый. Это придаст твоей ванной комнате дополнительный лоск.

Переверни вещи

Если у тебя совсем нет времени, чтобы выбивать или пылесосить подушки, ты можешь их перевернуть. То же самое можно проделать, например, со стаканом для зубных щеток или диспенсером для мыла. Вместо того, чтобы вытирать их от брызг, просто разверни на 180 градусов и поставь другой стороной.

Приглуши свет

Если твои гости решили прийти вечером, то, можно сказать, тебе повезло. Чтобы скрыть беспорядок, тебе нужно лишь создать правильный сценарий освещения и приглушить свет. Если в комнате лишь одна люстра, не включай ее, а используй свечи. Так бардак и грязь точно будут менее заметны.

Создай дома аромат чистоты

Если в квартире приятно пахнет, это сразу создает у гостей ощущение, что ты хорошая хозяйка. Только не используй освежители воздуха. Их запахи слишком резкие и узнаваемые. Лучше взять духи с каким-то один и простым компонентом, например, ванили или лимона. Или вовсе развести немного кондиционера для белья с теплой водой и содой и побрызгать шторы и мягкую мебель.

Протри сантехнику

Еще один классный прием, благодаря которому твои гости будут думать, что ты всегда поддерживаешь порядок. Возьми губку и быстренько протри раковину и смесители, чтобы на них не осталось известкового налета. Налей в унитаз немного моющего средства или жидкого мыла и просто смой. Так твоя ванная комната сразу станет чище.

Убери заметную грязь с помощью влажных салфеток

Нет времени на то, чтобы оттирать пятна с помощью уксуса? Тогда воспользуйся обычными влажными салфетками — они есть почти в каждой дамской сумочке. С их помощью можно быстро протереть плиту, пол, мягкую мебель, да все, что угодно.