Ешь и наслаждайся: оладьи с курицей и беконом

Количество порций - 4

Время подготовки - 30 мин

Время приготовления - 30 мин

Общее время приготовления - примерно 1ч

Ингредиенты

Мука кукурузная - 3 столовые ложки

Курица (грудка) - 375 г

Бекон - 100 г

Молоко - 350 мл

Шалфей - 1 столовая ложка

Горчица зернистая - 1/2 столовой ложки

Руккола - пучок

Способ приготовления

Крупно нарежьте полоски бекона, куриные грудки нарежьте небольшими кубиками.

Для соуса разогрейте средних размеров кастрюлю на средне-сильном огне, обжарьте бекон в течение 3-5 минут до золотистого цвета. Помешивая, добавьте куриное мясо и обжаривайте в течение 5 минут до подрумянивания. Разведите кукурузную муку небольшим количеством молока, перемешайте до исчезновения комков. Перелейте в кастрюлю с куриным мясом, добавив оставшееся молоко и горчицу. Доведите до кипения, помешивая, пока соус не загустеет, и подержите несколько минут на слабом кипении до готовности курицы. Добавьте шалфей, проверьте на соль и перец.

Приготовьте тесто для оладий. Муку, разрыхлитель и щепотку соли просейте в большую миску. В отдельной емкости смешайте молоко, растительное масло и растопленное сливочное. Разведите полученной смесью сухие ингредиенты и смешайте венчиком в довольно густое тесто.

Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием, смажьте небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, чтобы получились оладьи диаметром около 9 см. Выпекайте на небольшом огне в течение 3-5 минут, затем переверните и пеките еще 2 минуты с другой стороны. Переложите оладьи на тарелку, накройте фольгой, чтобы не остывали. Испеките 12 штук.