Ешь и наслаждайся: оладьи с курицей и беконом

В рецепте оладий, который предлагает «Домашний Очаг» не используются яйца - специально для тех, кто страдает непереносимостью этого продукта.
Время подготовки - 30 мин
Время приготовления - 30 мин
Общее время приготовления - примерно 1ч
Ингредиенты
Мука кукурузная - 3 столовые ложки
Курица (грудка) - 375 г
Бекон - 100 г
Молоко - 350 мл
Шалфей - 1 столовая ложка
Горчица зернистая - 1/2 столовой ложки
Руккола - пучок
Способ приготовления
Крупно нарежьте полоски бекона, куриные грудки нарежьте небольшими кубиками.
Для соуса разогрейте средних размеров кастрюлю на средне-сильном огне, обжарьте бекон в течение 3-5 минут до золотистого цвета. Помешивая, добавьте куриное мясо и обжаривайте в течение 5 минут до подрумянивания. Разведите кукурузную муку небольшим количеством молока, перемешайте до исчезновения комков. Перелейте в кастрюлю с куриным мясом, добавив оставшееся молоко и горчицу. Доведите до кипения, помешивая, пока соус не загустеет, и подержите несколько минут на слабом кипении до готовности курицы. Добавьте шалфей, проверьте на соль и перец.
Приготовьте тесто для оладий. Муку, разрыхлитель и щепотку соли просейте в большую миску. В отдельной емкости смешайте молоко, растительное масло и растопленное сливочное. Разведите полученной смесью сухие ингредиенты и смешайте венчиком в довольно густое тесто.
Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием, смажьте небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, чтобы получились оладьи диаметром около 9 см. Выпекайте на небольшом огне в течение 3-5 минут, затем переверните и пеките еще 2 минуты с другой стороны. Переложите оладьи на тарелку, накройте фольгой, чтобы не остывали. Испеките 12 штук.
Подогрейте соус. Выложите оладьи горкой на порционные тарелки, перемежая слоями соуса и рукколы.